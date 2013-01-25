Православная церковь отмечает 25 января день памяти святой мученицы Татьяны.

Татьяна (Татиана) жила в Риме во II-III веках, во времена жестоких гонений на христиан. Тайно воспитанная родителями в христианской вере, она не вышла замуж, стала диаконисой и посвятила себя служению Богу.

"Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества", - гласит церковное предание.

Когда Римом начал править шестнадцатилетний Александр Север (222 - 235), вся власть сосредоточилась в руках злейшего врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь христианская полилась рекой. Схвачена была и диакониса Татиана. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, "святая помолилась - и внезапно произошло землетрясение, идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычников".

Тогда люди стали бить святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. Четыре Ангела окружили святую и отводили от нее удары.

На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажили, били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в воздухе разлилось благоухание. Даже львы, выпущенные из клетки, кротко лизали ей ноги. Она не отказалась от веры, за что приняла мученическую смерть.

Церковь причислила Татьяну к лику святых, а 25 января обозначается в православном календаре как день великомученицы Татьяны.

В день памяти святой, императрица Елизавета Петровна по просьбе графа Ивана Шувалова подписала указ "Об учреждении Московского университета". Именно с тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов.