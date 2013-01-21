Украинские дети меньше всего боятся религиозных конфликтов

Конфликты на религиозной почве дети Украины назвали в числе наименее опасных угроз для развития страны, а самой опасной угрозой они считают ухудшение экономической ситуации, сообщает "Религия в Украине".

Cоциологическое исследование "Дети об Украине" было проведено Институтом Горшенина совместно с МДЦ "Артек" с 11 по 12 декабря 2012 года. Всего было опрошено 1100 детей, которые проживают в Украине, в возрасте от 9 до 15 лет. Ошибка репрезентативности исследования не превышает +/-3,0%.

По мнению детей, самой большой внутренней угрозой является ухудшение экономической ситуации и рост цен (57,5% опрошенных).

Далее следуют эпидемии, рост заболевания СПИДом, туберкулезом (40,4%), распространение наркомании и алкоголизма (35%), рост преступности (33,4%), ухудшение экологической ситуации (28,1%), угроза целостности Украины, раскол страны (18,3%), техногенные катастрофы (16,3%),потеря ценностей демократии, нарушение прав и свобод людей (15,5%), терроризм (13,1%), снижение уровня рождаемости (10,5%).

Меньше 10% набрали конфликты на религиозной почве и прочие. Только 0,9% считают, что никаких угроз нет, а 1,1% затруднились ответить.

Самой большой внешней угрозой опрошенные дети считают международную преступность, наркоторговлю и торговлю людьми (61,7%), мировой экономический кризис (56,2%), истощение природных ресурсов (37,6%), угрозу военного конфликта (28,1%), международный терроризм (27%) и нашествие инопланетян (11,8%).

При этом 2,5% выбрали другие варианты, 2,7% считают, что угроз нет, и ещё 2,7% затруднились ответить.