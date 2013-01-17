Власти Севастополя хотят сделать Херсонес центром паломничества

Власти Севастополя хотят возродить славу древнего Херсонеса как центра паломничества христиан. Об этом после общегородского Рождественского крестного хода, который прошел в Севастополе, заявил первый заместитель главы городской госадминистрации Сергей Савенков.

"У нас есть все возможности возродить традицию, когда паломники по пути на Святую землю в Иерусалим заезжали в Херсонес, который в VI веке являлся паломническим центром. Херсонес может стать местом духовного единения христиан, а значит, христианский мир станет стабильнее, что сделает более стабильной ситуацию в Севастополе и Крыму, улучшит взаимоотношения Украины и с Россией, и с другими странами", - цитирует официальный сайт СГГА слова чиновника.

В школах Севастополя, по мнению Савенкова, можно было бы ввести урок "Основы православной культуры" и преподавать его факультативно, тем самым уважительно относясь к другим религиям и верующим. Первые такие уроки могли бы проходить в храмах Херсонеса, а также в других храмах Севастополя.

В этих целях, по словам чиновника, необходимо создание в Севастополе Православного центра, оказание Церкви помощи в создании воскресных школ.

"Всё это поможет сформировать у молодого поколения представление о духовных ценностях, морали и культуре, что положительно скажется на развитии нашего общества", - уверен С.Савенков. Об этом сообщает Севастопольский новостной портал.

РиСУ