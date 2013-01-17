При снятии биометрических данных украинцам могут нанести цифровое имя?

При снятии биометрических данных, необходимых для получения биометрического паспорта, граждане Украины не застрахованы от нанесения невидимого начертания на лоб при помощи лазера - цифрового имени в виде штрих-кода.

Об этом в своем материале сообщил эксперт по налогообложению Олег Щербанюк.

«При снятии трехмерного образа лица человека, с большой степенью вероятности, будет наноситься невидимое для человеческого глаза начертание на лоб. В машиносчитываемом виде будет записан личный номер человека, имеющий в терминах закона №5492 от 20.11.2012 называние - «уникальный номер записи в Реестре», - полагает О.Щербанюк.

По его словам, для этого есть все предпосылки, техническая возможность, обусловленная потребность, и добровольное согласие многих людей.

Такая потребность, по его мнению, обусловлена верификацией или проверкой принадлежности документа конкретному человеку.

Свое опасение он находит в описании патента Томаса Хитера, США №5878155 от 2.03.1999 под названием «Метод верификации идентичности человека в процессе электронных торговых транзакций».

Согласно этому патенту: «Уникальный штриховой код или уникальный знак вытатуировывается с применением невидимых чернил на личности. Татуировка может быть как временная, так и постоянная и может располагаться на любом подходящем месте человеческого тела, предпочтительнее всего на предплечье».

По его мнению, в Украине вероятнее всего обратятся к этому методу, так как подделать такое начертание технически не возможно, точность верификации близка к 100%, стоимость эксплуатации - копеечная, скорость верификации - доли секунд, а в торговых сделках эта система давно отработана.

В пользу этого предположения также выступает и тот факт, что процедура снятия оцифрованного образа человека проводится, в том числе и для младенцев. Следующая фотография делается только по достижению 10-летнего возраста.

«Спрашивается, как и кто сможет по фотографии младенца опознать 5-летнего мальчика? К тому же, та альтернатива, которая содержится в ст. 16 закона №5492 от 20.11.2012 года, все равно обяжет каждого пройти процедуру сканирования трехмерного образа человека. Хотя куда проще было бы дать существующим бумажным документам статус альтернативных, это и несравнимо дешевле, и не создает никаких хлопот государству, поскольку система их выдачи и функционирования уже существует», - отмечает эксперт.

О.Щербанюк опасается, что получить какие-либо свидетельства о проводимых манипуляциях с человеком во время снятия оцифрованного образа лица в Украине, вряд ли представится возможным.

«После нанесения начертания тем, кто его осуществляют, незачем сознаваться в его нанесении. Биометрический паспорт - это точка невозврата, неминуемое нанесение "начертания зверя", которое и есть вечная погибель», - считает О.Щербанюк.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2013 года вступил в силу Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее социальный статус», который называют в народе «законом о биопаспортах». Он предусматривает введение документа нового образца - с электронным чипом, который следует обновлять каждые 10 лет.