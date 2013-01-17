Эрмитаж готов передать Церкви около 50 частиц святых мощей

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей подготовил список хранящихся в нем около 50 частиц святых мощей для возможной передаче их Церкви.

По словам Пиотровского, вопрос передачи мощей был уже оговорен, однако выяснилось, что вместе с частицами мощей должны быть переданы и мощехранительницы, представляющие художественную ценность.

«Все в Москве застопорилось. И мы за ними остановились. Но все подготовлено к тому, чтобы это сделать», — заявил М. Пиотровский.

Наместник Александро-Невской лавры епископ Выборгский Назарий, отвечая на вопрос о своей позиции в вопросе о возвращении Церкви музейных ценностей, сказал, что некогда отнятое у нее необходимо вернуть.

«Эрмитаж — госучреждение, Церковь — огромная общественная организация, надо учитывать все тонкости: и политику государства, и закон о музейных ценностях, и мнение множества людей, как церковных, так и светских», — отметил иерарх.

По его мнению, из церковного имущества, находящегося в музеях, прежде всего надо вернуть чудотворные иконы и мощи, «тем более что музеи часто хранят чудотворные иконы, которые по своей художественной ценности не так уж для них значимы. И мощи лежат где-то там в шкафах».

«Я бы поставил также вопрос и о возвращении Церкви евхаристических сосудов, потому что в них происходило Таинство евхаристии. Есть вопросы и по надлежащему хранению святынь», — сказал епископ.

Правмир