В Минске состоится молитвенное стояние против абортов
10:07, 10 января 2013Общество
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В день младенцев, от Ирода убиенных
В пятницу, в день памяти святых мучеников — младенцев Вифлеемских, от Ирода убиенных, в Минске состоится молитвенное стояние «Православные против абортов».
В Свято-Петропавловского соборе будет отслужен покаянный молебен «о прощении греха детоубийства и об искоренении греха аборта в нашем обществе».
Ранее Белорусский экзархат и Римско-католическая церковь в Белоруссии выступили с совместной резолюцией о внесении поправок в закон «О здравоохранении», согласно которым предлагается запретить в стране аборты.
Правмир
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