В Минске состоится молитвенное стояние против абортов

В пятницу, в день памяти святых мучеников — младенцев Вифлеемских, от Ирода убиенных, в Минске состоится молитвенное стояние «Православные против абортов».

В Свято-Петропавловского соборе будет отслужен покаянный молебен «о прощении греха детоубийства и об искоренении греха аборта в нашем обществе».

Ранее Белорусский экзархат и Римско-католическая церковь в Белоруссии выступили с совместной резолюцией о внесении поправок в закон «О здравоохранении», согласно которым предлагается запретить в стране аборты.

Правмир