"Хельсинские наблюдатели" требуют отмены клятвы на Евангелии в греческом суде

Греческое агентство церковных новостей "Ромфея" сообщило, что 8 января 2013 г. в Европейском суде по правам человека будет рассмотрен иск членов греческой неправительственной организации "Хельсинкских наблюдателей" Панайотиса Димитраса, Андреаса Джильберта, Николаоса Милонаса, Григориса Валлианатоса, Евангелии Влами, Антонии Пападопулу, Навсики Папаниколату и Димитриса Цабруниса, которые требуют отмены принесения клятвы на Евангелии в греческих судах.

Они считают, что процедура, согласно которой лица, выступающие свидетелями в греческом суде, обязаны приносить клятву на Евангелии, нарушает права человека и противоречит закону о свободе совести, пишет Седмица.Ru.

Истцы также выступают против религиозной символики в залах заседания греческих судов и обязательного условия, что все судьи должны быть православными христианами.

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