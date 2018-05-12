Святые небесные покровители запорожских казаков

Часть I

Во времена существования запорожского казачества церковные таинства сопровождали человека на протяжении всей его жизни – начиная с крещения и заканчивая последним причастием перед смертью. На религиозных темах строилось искусство, значительная часть книг, выходивших в те времена, имела религиозный характер. Праздники, во время которых люди отдыхали и общались со своими близкими, были религиозными.

Поэтому мировоззрение запорожского казачества тоже имело религиозный характер и внешне проявлялось в традициях православия.

Для религиозности запорожского казачества было присуще почтительное отношение к святым и к их образам.

Среди казачества было распространено почитание праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, записанному в «Житие Андрея Юродивого», во время наступления мусульман во Влахернском храме явилась Богородица в окружении святых. Она вышла из царских ворот, сняла омфор и покрыла им присутствующих, спасая от смертельной опасности.

Икона Покров Пресвятой Богородицы

Еще задолго до основания Новой Сечи, в 1659 году запорожцы основали на Чертомлыцкой Сечи церковь в честь Покрова Богородицы. Значительно распространилось почитание Покрова в период Новой Сечи. Уже вскоре после выхода из-под крымской протекции в честь Покрова была заложена сечевая церковь, а всего в 1734 – 1775 гг. на Запорожских Вольностях существовало более десяти религиозных сооружений во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

В честь Покрова Богородицы казаки ежегодно устраивали праздник на Сечи. Покров настолько почитался запорожцами, что на храмовый праздник они собирались на Сечи даже тогда, когда там свирепствовала эпидемия чумы. Так, в конце сентября 1751 года запорожцы, которые на время эпидемии разъехались, вернулись в Сечь почтить Покров.

Чествование запорожцами Покрова Пресвятой Богородицы имеет несколько причин. Оно берет начало с тех времен, когда главными врагами казаков были татары и турки. Покров, символизируя защиту христиан в их борьбе с мусульманами, оказался наиболее близким для запорожцев. Кроме того, частое пребывание в военных походах, постоянная опасность со стороны соседей принуждали казаков обращаться за помощью и покровительством к Господу.

Важной причиной, по которой запорожцы издавна почитали Божью Матерь, было безбрачие, которого придерживалось сечевое товарищество. Казаки, запретив пребывание на Сечи женщин, отдали себя под покровительство Богородицы – Пречистой и Непорочной Девы Марии, которая всегда оставалась Приснодевой.

Икона Святителя Николая Чудотворца

С большим почетом и уважением запорожцы относились и к святителю Николаю Чудотворцу. С детства посвятив себя служению Богу, епископ города Мира в Ликии Николай еще при жизни прославился как чудотворец и защитник веры против арианства, став воплощением любви к людям.

Купцы и мореплаватели видели в святителе Николае своего защитника, земледельцы почитали его как заступника и помощника в делах. В то же время, святому молились, чтобы он защитил от пожаров и нападений врагов. Не случайно почитание святого Николая приобрело среди запорожских казаков большое распространение. Часто совершая путешествия по Черному морю, Днепру, Бугу, казаки молились святителю Николаю, видя в нем « великого милостивца и сочувствующего человеколюбца».

Казаки, которые попадали в татарский и турецкий плен, считали, что могут спастись благодаря заступничеству святого Николая, «настоящего друга и благодетеля страждущего человечества».

Архистратиг Михаил

Издавна ведя борьбу с турками и татарами, казачество просило помощи у Архистратига Михаила, который защищая Славу Божью, воевал с сатаной. Поэтому запорожцы провозглашали Архистратига Михаила предводителем войскового товарищества, называли его патроном и защитником войска.

Апостол Андрей Первозванный

В XVIII веке большую известность приобрел апостол Андрей Первозванный. «Носитель» православной веры в Поднепровье был близок запорожцам, которые провозглашали свою преданность Православию в крае, находящемся на границе с мусульманским миром.

В память о святых казаки сооружали храмы, ежегодно устраивали праздники в их честь. Изображения святителя Николая и Архистратига Михаила многие носили на груди, особенно во время военных походов.

Следует заметить, что чествование многих святых было весьма распространено на украинских землях и за пределами Запорожья. Праздники Покрова Богородицы, Архистратига Михаила и некоторые другие в православном Месяцеслове в Украине были обозначены красным, в то время как в других православных регионах они не считались великими. В России же, по свидетельству иностранцев, в XVIII веке в наибольшем почитании был Святитель Николай.

Самарская икона Божией Матери

В период Новой Сечи одной из наиболее популярных среди казачества была Самарская икона Божией Матери, которая находилась в Ново-Кодацкой Свято-Николаевской церкви. В 1739 году запорожцы, жители Нового Кодака, вернулись с Перекопа и всем рассказывали, что остались живы только благодаря Божьей Матери. Они молились перед началом похода перед этой иконой.

Эти рассказы быстро распространились среди казаков, и вскоре в Новый Кодак на молитвы перед иконой Божьей Матери, которая стала почитаться чудотворной, приходили люди с самых отдаленных уголков Запорожских Вольностей. Казаки приносили изображения в виде органов или частей тела, которые болели, в надежде получить исцеление. Запорожцы, которые участвовали в гайдамацком движении, перед походом против поляков молились в Новом Кодаке, а после Уманской резни в той же Свято-Николаевской церкви благодарили Царицу Небесную за помощь в возвращении домой.

Учитывая большое почитание иконы среди запорожцев, кошевой атаман Калнышевский распорядился перенести ее из алтаря в специально сделанный киот. После этого паломничество к иконе значительно увеличилось, а сам кошевой атаман на собственные деньги приказал сделать для нее ризу. Эта икона была утеряна после революции. Один из немногочисленных списков иконы, датируемый концом XIX века, ныне находится в Свято-Введенском храме города Запорожья.

Казаки, надеясь на помощь святых, в затруднительных ситуациях становились на молитву. В 1771 – 1772 годах, во время моровой язвы, население Карнауховки молилось о спасении от смерти перед иконой святой великомученицы Варвары, а когда опасность миновала, согласно своему обету возвели церковь в ее честь.

Как свидетельствуют реестры имущества, описанного у запорожской старшины после ликвидации Сечи, казаки имели много святых образов, которые ставились над местом, где сидел куренной атаман. Иконы богато украшались, под ними висели лампады, которые зажигались во время праздников. Такая забота делала курени похожими на часовни.

На некоторых иконах изображались казаки. Так, на одной из икон сечевой Покровской церкви были изображены, кроме Божьей Матери, патриарха, священнослужителей, царя и членов царской семьи - два запорожца. Эта икона, вероятно, должна была символизировать покровительство Богородицы Войску Запорожскому. На другой иконе, написанной в начале 70-х годов XVIII века, изображена Богородица, по сторонам от которой стоят Святитель Николай и Архистратиг Михаил. Под ними нарисованы две группы казаков, среди которых были кошевой атаман П.И. Калнышевский и войсковой писарь И. Глоба. Из уст кошевого атамана, который поднял голову к Богородице, исходят слова: «Молим, покрой нас Честным Твоим Покровом и избави нас от всякого зла...».

Подготовила Дарья Мясищева – для «УНИАН-Религии».

По материалам книги «Путем Апостола Андрея», автор - И.И. Лыман.

