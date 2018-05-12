Святитель Петр (Ратенский): волынянин, который перенес столицу Православной Руси в Москву

Святитель Петр (Ратенский) - уроженец Волыни, вошел в историю как первый митрополит Московский. Святитель Петр считается Небесным Покровителем Москвы и всей русской земли.

3 января по новому стилю Православная Церковь чтит память святителя Петра (в 1339 году причислен к лику святых).

ЖИЗНЬ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА

Святитель Петр родился на Волыни во второй половине XIII века (по разным источникам - в 1225-1260 годах) в благочестивой семье.

О волынском происхождении митрополита Петра говорит исследователь истории Украинской православной церкви, митрополит Анатолий Дублянский. В своей книге "Украинские святые", изданной в Мюнхене в 1962 году, он отмечает, что святитель, митрополит Киевский Петр происходил из городка Ратно на Волыни.

До рождения святителя Петра, Господь открыл его матери во сне, «что она держит на руках агнца, между рогами коего произрастало благолиственное древо со многими цветами и плодами, посреди же ветвей горели свечи, и от них исходило благовоние»* . Это был сон о том, что Господь обогатил благодатными дарами своего угодника.

В 12 лет Петр ушел в монастырь: изучил книжные науки и исполнял монастырские послушания.

«Сам он носил на плечах своих воду, измывал власяницы братские, зимою и летом не оставляя сего послушания; но несмотря на то по церковному звону первый обретался в церкви для ночных и денных служений, благоговейно стоял в храме, никогда даже не прислоняясь к стене, и последний выходил»*.

Много времени будущий святитель уделял изучению Священного Писания и иконописанию.

Игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. После многолетних подвигов иеромонах Петр оставил обитель в поисках уединенного места.

Он принял решение подвизаться в безмолвии на реке Рать (нынешний Сокальский район на Львовщине, отсюда и прозвище Петра - Ратский, или Ратенский, как его именуют на Западной Украине), где построил себе келию. Впоследствии на месте подвигов святителя был создан монастырь, а Петра избрали игуменом.

«Никогда не раздражался он на согрешавших, но с тихостью увещевал умилительным словом; столько был он милостив, что никогда просящего у Бога или странника не отпускал с пустыми руками, но все подавал, памятуя слово Святого Писания: "Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его" (Притч 19:17), и повеление самого Господа: "Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд" (Лк 6:36). Часто, не имея, что подать просящему, раздавал писанные им иконы, а иногда и власяницу, сняв с себя, подавал убогому, томимому холодом, и, в таких пребывая подвигах, не мог укрыться на горе добродетели»*.

О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители. Чтобы услышать духовные наставления святого подвижника в монастырь приходил Галицкий князь Юрий Львович.

Однажды обитель посетил Владимирский митрополит Максим – в то время глава Православной митрополии Руси. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ "Петровской иконы Божией Матери". Некоторые исследователи видят в ней стилистические особенности, близкие к западной готической живописи, что характерно для галицо-волынской школы

Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась не занятой.

Галицкий князь Юрий Львович желал преобразовать волынскую епархию в митрополию. Для этого он уговорил Петра ехать в Константинополь с грамотою. В своём послании он обратился к Патриарху с просьбой поставить Петра в Волынские митрополиты. Таким образом княжество Юрия Львовича стало бы центром Православия Руси.

В то же время, великий князь Тверской и Владимирский Михаил послал в Константинополь своего ставленника на Владимирскую митрополичью кафедру. Назревал раскол Православной Церкви на Руси.

Как свидетельствуют предания, когда ставленник князя Михаила плыл по морю, ночью, во время бури, ему явилась Божия Матерь и сказала: "Напрасно труждаешься, предприняв столь долгий путь, ибо не возложится на тебя великий сан святительский, который хотел ты восхитить; но тот, кто написал меня, Петр, игумен Ратский, служитель Сына моего и Бога, возведен будет на верховный престол митрополии русской и украсит его, и людей своих упасет, за которых Сын мой и Господь Иисус пролил кровь свою, от меня заимствованную; и так, богоугодно пожив, в старости маститой радостно прейдет он к желаемому своему владыке и верховному архиерею" *.

Слова Божией Матери в точности исполнились. Патриарх Константинопольский Афанасий (1289–1293) возвел на митрополию святителя Петра в титуле "митрополит Киивский и всея Руси". При этом патриарх объединил две митрополии: Киевскую и Галицкую.

По возвращении, в 1308 году, митрополит Петр в течение года пребывал в Киеве. Киев в то время разрушили князья, истребили татары, а с севера - уже подступали литовцы. Святитель переселился во Владимир.

Его ожидал весьма прохладный прием. Святой князь-мученик Михаил был недоволен тем, что митрополитом стал Петр, а не отправленный им на поставление Геронтий. Митрополит стал искать себе союзника среди других князей, и чуть позже нашел его в Московском княжеском доме.

В первые годы управления митрополией Первосвятитель испытал много трудностей. Русь страдала под татарским игом. В этот период особенно важны были труды святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству.

В 1312 году святитель отправился в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства и полное покровительство со стороны Золотой орды – в замен на молитвы о ней. Святитель добился утверждения статуса Православной Церкви в условиях золотоордынского экспансии.

Хан Узбек принял святого с великими почестями: « Никто да не обидит на Руси соборную церковь Петра митрополита и людей его церковных, никто да не взимает стяжаний… Никто да не вступается в церковное достояние митрополита… от нас ему будет казнь смертная. Митрополит да пребывает в тихом и кротком житии, без всякие смуты и правым сердцем молит Бога за нас, за наших детей и наше племя… Дань ли для нас взимают, или иное что, или если для нашей службы, из наших улусов повелим рать собирать; но от соборной церкви Петра митрополита и от всех его людей и причта никто да не взимает, ибо они за нас Бога молят и соблюдают нас, и укрепляют наше воинство…»*.

СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР ПЕРЕНЕС СТОЛИЦУ ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ В МОСКВУ

В 1325 году святитель Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это произошло после того, как московским князем стал Иван Калита, с которым у Святителя были давние дружеские отношения. Он и пригласил Петра в Москву на митрополичью кафедру.

Именно это его решение неоднозначно воспринимается в Украине до сих пор. Одни восхваляют митрополита Петра за его деяния на пользу Церкви, другие, отвергая исторические обстоятельства того времени, указывают, что именно при нем митрополия с Киевской стала Московской.

Между тем, считается, что именно святитель Петр предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра России.

Русский историк Василий Ключевской (1841–1911) в «Курсе русской истории» писал, « нити церковной жизни, далеко расходившиеся от митрополичьей кафедры по Русской земле, притягивали теперь её части к Москве, а богатые материальные средства, которыми располагала тогда русская церковь, стали стекаться в Москву, содействуя её обогащению. Ещё важнее было нравственное впечатление, произведённое этим перемещением митрополичьей кафедры на население Северной Руси. Здесь с большим доверием стали относиться к московскому князю, полагая, что все его действия совершаются с благословения верховного святителя русской церкви».

Чтобы положить более прочное основание новой столицы и своей кафедре, святитель желал еще при жизни соорудить соборный храм, который бы мог заменить Боголюбский собор Владимира.

По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. При этом митрополит собственными руками построил себе каменный гроб в алтаре этого храма.

В конце XIV века Киприан писал о том, что Пётр, умирая в присутствии Ивана Калиты, увещевал князя достроить соборный храм Успения Божией Матери, говоря: «Если, сын, меня послушаешь и храм Богородицы воздвигнешь и меня успокоишь в своём городе, то и сам прославишься более других князей, и прославятся сыны и внуки твои, и город этот славен будет среди всех городов русских, и святители станут жить в нём, взойдут руки его на плеча врагов его, да и кости мои в нем положены будут».

21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело Первосвятителя было погребено в Успенском соборе.

Митрополита Петра погребал епископ Луцкий Феодосий, земляк святителя. Вероятно, с упразднением Галицкой митрополии в 1305 году, она более не возобновлялась, а епархии Западной Руси подчинялись святителю Киевскому, пребывавшему в Москве.

Москва начала свой путь от небольшого княжества - к Российской империи.

Как известно, в 1448 году в Москве избрали нового митрополита Иону (1448-1461), уже формально именовавшегося митрополитом Киевским и всея Руси. Выход епархий России из состава киевской митрополии был закреплен в 1461 году. РПЦ была признана на Константинопольском соборе в 1593 году.

ШЕСТЬ ПОСЛАНИЙ МИТРОПОЛИТА

Митрополит Петр Ратенский вошел в историю Православия как литератор и талантливый проповедник. Известны шесть его посланий.

1. "Поучение смиренного Петра митрополита Киевскаго и всея Руси игуменов, попов и дияконов" - о поведении во время Великого поста. Автор обращается к священникам, чтобы они уважали свою паству, показывали пример смирения, заботились о ближнем, не допускали никаких непристойных поступков.

2. Второе послание Петра дает основания утверждать, что он был первым, кто ввел в церкви особый закон для священников, которые овдовели. Митрополит указывает, что для сохранения сана, священники, которые потеряли спутницу жизни, должны идти в монастырь, либо должны отказаться от иерейства и жить среди мирян. Правда, эта установка вызвала сопротивление, однако Петр решительно и настойчиво ее реализовывал.

3. В третьем послании митрополит Петр указывает священникам проводить таинство Венчания после Литургии, причем девушка должна быть не моложе 13 лет. Он резко осуждал тех, кто, имея священнический сан, занимался торговлей и ростовщичеством и строго запрещал духовным чинам подобные занятия. Также он выступал против проживания в одном монастыре монахов и монахинь. Обращал внимание и на обязанности мирян при крещении ребенка - допускать к таинству, отмечал в послании митрополит, можно только одного кума. Священник должен проводить крещение лишь способом погружения в воду. В этом же послании объявляется анафема всем, кто не соблюдает правила святых отцов и их митрополичьих установок.

4. В четвертом послании снова звучит тема предостережения христианам от козней сатаны. Под делами сатаны понимаются клевета, гнев, зависть, ненависть, разбой, обжорство, пьянство, оскорбление, бесовские танцы, детоубийство, гордость, обман, клятвоотступничество и прочее. Вместе с тем, в этом послании проходит оптимистическая тема веры в вечную жизнь, которую Петр видел наполненным несравненной красотой.

5-6. В последующих посланиях митрополита особенно подчеркивается тема покаяния. В частности, в пятом послании говорится о необходимости послушания духовным чинам, в шестом - о Божьей каре тех, кто живет без послушания.

СВЯТИТЕЛЬ ПЁТР СТАЛ СИМВОЛОМ, ОСВЯЩАЮЩИМ РУССКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Кисти Петра Ратенского приписывают копию Владимирской иконы в Успенском соборе города Владимира-Волынского; Богородицы которая находилась в Софийском соборе в Новгороде; Петровскую икону в Успенском соборе Московского Кремля; Бородицу с Верхатского монастыря, позже перенесенна в Креховский монастырь на Львовщине; Бородицу в минском соборе Петра и Павла. В фондах Третьяковской галереи хранится его работа, датированная 1320 - деревянная статуя Николая Можайского.

Образ митрополита Петра послужил темой для иконописания. В Тверском монастыре в XV веке хранилась икона "Митрополит Петр", сейчас она - в Третьяковской художественной галерее. В Оружейной палате в Москве хранится изображение Петра Ратенского на "малом" саккосе митрополита Фотия. До наших дней сохранился сакос от архиерейского облачения митрополита Петра.

Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божия. Почитание Первосвятителя со дня его преставления распространялось по всей Руси. Через 13 лет, в 1339 году патриарх Константинопольский Исайя известил митрополита Киевского и всея Руси Феогноста о решении Собора причислить к лику святых святителя Петра:

"Посему и твое святительство священными песнями и славословиями да почтет угодника Божия; причти его к ликам тех, которые в прежние годы прияли похвалу и славу от прославившего их Бога, Коего благодать да будет с тобою".

У гроба святителя князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому. Как особо чтимый покровитель Москвы святитель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе владык у Святой Софии, после присоединения к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить своих архиепископов только у гроба святителя Петра чудотворца. При гробе святителя нарекались и избирались русские Первосвятители.

О нем упоминают летописи, ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра.

Церковь, торжествуя память Святителя Петра, воспевает: «Ликуй светло благославнейший граде Москва, имеяй в себе Архиерея Петра яко зарю солнца, всю Россию чудодеянии озаряюща. Той бо немощи врачует, и недуги, яко тму прогонит от вопиющих ему: радуйся, иерарше Бога вышняго, тобою сия пастве твоей соделовающаго».

Подготовила Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии».

* Андрей Муравьёв, "Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских", 1859 год.



