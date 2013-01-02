Школьники из Горловки встретят Рождество во львовских семьях

127 учеников и учителей из г. Горловки (Донецкая область) будут праздновать Рождество на Львовщине, сообщает Правительственный портал.

Учащиеся школ будут проживать в галицких семьях в Буском, Городокском, Дрогобычском, Николаевском, Самборском и Яворивском районах Львовской области. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления образования и науки Львовской облгосадминистрации Богдана Биляк. «Ученические делегации примут участие в рождественских действах, ознакомятся с историей, культурой нашего края, побывают в музеях Львовщины, также будут организованы экскурсии в Олесский, Подгорецкий замки, в музей Ивана Франко в с. Нагуевичи (Дрогобычский район), в музей Петра Сагайдачного в с. Кульчицы (Самборский район), в летописные древнерусские города Львов, Бужеск и Плисненско (Буский район), поездка в зимние Карпаты (Урицкие скалы), в г. Трускавец, в музей-заповедник "Расточье" - Страдецька гора - НПП «Яворивский - тропа Ивана Франко », - рассказала Б.Биляк.

По ее словам, также во время пребывания на Львовщине гости ознакомятся с украинскими рождественскими традициями и обычаями, будут участниками Святой Вечери, праздновать в семьях Рождество, колядовать с вертепом, изучать колядки, рождественские приветствия, посетят праздничные богослужения и Божественные Литургии в храмах области, усовершенствуют знание украинского языка.

РиСУ