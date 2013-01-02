Французкий журнал опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда

Первую часть комиксов "Жизнь Мухаммеда" можно приобрести он-лайн на сайте Charlie Hebdo, его стоимость составляет 6 евро. Как отмечают авторы издания, оно преследует, в первую очередь, образовательные цели.

Во Франции в продаже появились комиксы о жизни пророка Мухаммеда, которые были созданы авторами сатирического еженедельного журнала Charlie Hebdo, ранее печатавшего карикатуры на пророка, сообщается в среду на сайте издания.

Первую часть комиксов "Жизнь Мухаммеда" можно приобрести он-лайн на сайте Charlie Hebdo, его стоимость составляет 6 евро. Как отмечают авторы издания, оно преследует, в первую очередь, образовательные цели. Авторы не ставали себе целью высмеять пророка, а наоборот, стремятся рассказать о его жизни доступным для читателя языком, сообщают РИА Новости.

По словам издателя и иллюстратора Charlie Hebdo Стефана Шарбонье по прозвищу Шарб, в создании комикса участвовали представители ислама и это говорит о том, что он не является оскорбительным для чувств верующих. На сайте Charlie Hebdo не уточняется, появилось ли аналогичное издание на прилавках французских магазинов.

Ранее создатели Charlie Hebdo уже неоднократно печатали на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда, чем вызывали возмущение верующих. В 2006 году Charlie Hebdo перепечатал карикатуры на пророка Мухаммеда, появившиеся в датском издании Jyllands-Posten. В 2012 году в разгар беспорядков из-за фильма "Невиновность мусульман" издание опубликовала новую серию карикатур. Шарбонье угрожали смертью, в настоящее время его постоянно охраняют полицейские.