Янукович наказал готовить Великую украинскую энциклопедию

Янукович подписал указ о подготовке и изданию в течение 2013-2020 годов Большой украинской энциклопедии.

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ «О Большой украинской энциклопедии».

Как отмечается в документе от 2 января 2013 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, «с целью сохранения, систематизации и распространения научных знаний о развитии человеческой цивилизации и вкладе Украины в мировую историю и культуру постановляю:

1. Поддержать предложение Национальной академии наук Украины о подготовке и издании в течение 2013-2020 годов Большой украинской энциклопедии.

2. Предложить Национальной академии наук Украины образовать главную редакционную коллегию Большой украинской энциклопедии для осуществления научного и методического руководства процессом подготовки и издания Большой украинской энциклопедии».

Кабинету министров Украины поручено:

1) разработать с участием НАНУ и утвердить в двухмесячный срок план мероприятий по подготовке и изданию в течение 2013-2020 годов Большой украинской энциклопедии;

2) проработать в установленном порядке вопрос о размещении государственного предприятия ”Всеукраинское государственное специализированное издательство ”Украинская энциклопедия” имени Н.П.Бажана” в здании по ул. Б.Хмельницкого, 51-а, в г. Киеве;

3) проработать в установленном порядке вопрос о создании государственного научного учреждения ”Энциклопедическое издательство имени Н.П.Бажана” путем реорганизации государственного предприятия ”Всеукраинское государственное специализированное издательство ”Украинская энциклопедия” имени Н.П.Бажана” и Главной редакции Свода памятников истории и культуры Украины при издательстве ”Украинская энциклопедия” имени Н.П.Бажана;

4) решить в установленном порядке вопрос финансового и материально-технического обеспечения мероприятий по подготовке и изданию в течение 2013-2020 годов Большой украинской энциклопедии;

5) подать предложения относительно внесения в акты Президента Украины изменений, вытекающих из этого Указа.

Органам исполнительной власти поручено способствовать созданию Большой украинской энциклопедии. Предложить органам местного самоуправления, национальным отраслевым академиям наук, высшим учебным заведениям способствовать созданию Большой украинской энциклопедии.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации хода подготовки и издания Большой украинской энциклопедии, говорится в указе.