Тихвинская икона «Слезоточивая» вернулась в Ташкент из Киева

Тихвинская икона Божьей Матери «Слезоточивая» и частица ризы Пресвятой Богородицы прибыла в Ташкент из Киева. Ее привез глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, сообщает сайт епархии.

Икону встретили клирики епархии, а также прихожане храмов города Ташкента.

Митрополит Викентий обратился к верующим с архипастырским словом, рассказав о том, сколько трудностей пришлось преодолеть, чтобы доставить святыню в Ташкент: «Дважды мы пытались привезти икону сюда, но все не получалось. На третий раз, по милости Божией, нам удалось это сделать. И теперь мы должны ежедневно к ней притекать, молиться перед этим образом Пресвятой Богородицы, изливать свою душу Царице Небесной».

Он отметил, что икона пока пробудет в Ташкенте два месяца.

Святой образ с 1910 по 1933 годы находился в Ташкентской и Туркестанской епархии. Он был установлен в храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, но когда храм разрушили, святыню переправили на Западную Украину и далее в храм Святителя Михаила в Киев.

Спустя 80 лет икона вернулась в Ташкент, чтобы православные, вновь обретя святыню, «смогли испросить у Пресвятой Богородицы заступничества от бед и напастей, а также исцеления от душевных и телесных недугов», отметили в пресс-службе.

В ноябре этого года в Ташкенте состоялись торжества, посвященные 140-летию Русской православной церкви в регионе.

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