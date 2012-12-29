Современный человек поддается иллюзии анонимности в Интернете

В докладе на епархиальном собрании Московской епархии Святейший Патриарх Кирилл уделил внимание нравственному аспекту виртуального общения:

Современный человек огромное количество времени проводит в Интернете. Вовлекаясь в виртуальное общение в социальных сетях и на форумах, он при этом легко поддается иллюзии анонимности и примеряет на себя различные поведенческие маски. Все это порождает многовекторность существования личности, лишает ее внутренней цельности. Кому-то кажется, что Интернет освобождает от ответственности за свои поступки и слова, ведь никто не видит твоего лица перед монитором и можно спрятаться от других за выдуманным именем – «ником». А потом, выплеснув на собеседника весь поток негативных эмоций, обидев кого-либо, можно просто выключить компьютер и никогда больше не заходить на этот сайт. Некоторые на исповеди раскаиваются только в тех грехах, которые они совершили в реальной жизни, вычеркивая из памяти все свои интернет-похождения, словно это было сделано не ими.

Живя в информационном обществе, пользуясь Интернетом и другими современными средствами коммуникации, мы тоже оказываемся искушаемыми соблазнами нашего времени. Будем же бодрствовать сами и помогать другим не попадаться в сети искушений. Будем бдительны и в отношении своих собственных слов и поступков, не давая повода, ищущим повода (см. 2 Кор. 11, 12), дабы не похулилось имя Божие и не посрамилась наша вера.

Правмир