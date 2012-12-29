Москва поможет в предоставлении жилья многодетным священникам

Церковь достигла договоренности с Департаментом жилищной политики г. Москвы о льготном предоставлении жилья многодетным священникам, сообщил Патриарх Кирилл.

«Перед Юридической службой и Отделом по взаимоотношениям Церкви и общества Епархиальным собранием 2011 г. была также поставлена задача содействовать в разрешении жилищных проблем многодетных столичных клириков. В результате переговоров с Департаментом жилищной политики г. Москвы была достигнута договоренность об оказании помощи в льготном предоставлении жилья многодетным священникам», — заявил он в своем докладе на Епархиальном собрании г. Москвы 28 декабря.

Он также добавил, что по итогам анкетирования семей священнослужителей были составлены списки нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в настоящее время направлены в Департамент.

«В данных списках содержатся материалы на 31 семью священнослужителей, в том числе проживающих в коммунальных квартирах (3 семьи), имеющих шесть и более детей (8 семей)», — пояснил он.

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