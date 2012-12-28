В Москве появилась библиотека для бездомных
12:15, 28 декабря 2012Общество
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85% читателей - 40-летние мужчины
Библиотека для бездомных появилась в отделении «Ясенево» Центра социальной адаптации «Люблино» в Москве, сообщает Православие.RU.
Как рассказал завсектором социальной помощи бездомным департамента социальной защиты города Москвы Андрей Пентюхов, на сбор книг для бездомных, начатый в ноябре-декабре студентами, откликнулись не только москвичи, но и департамент соцзащиты города. К настоящему времени собрано 300 книг.
«Библиотека нам очень нужна. Ведь среди столичных бродяг 85% — 40-летние мужчины. Причем большинство с высшим образованием. Произведения Достоевского, Толстого, Островского быстро унесли по комнатам — классику здесь любят», - рассказал директор центра Юрий Логунов.
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