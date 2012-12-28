В Москве установили памятник Петру Столыпину

В Москве установили памятник премьер-министру начала века, проявившему себя одновременно реформатором и сторонником стабильности, - Петру Столыпину. Бронзовый монумент в 4,6 метра высотой расположился у Дома правительства, на Краснопресненской набережной. Открытие памятника приурочено к 150-летию со дня рождения П.Столыпина.

Закладной камень был установлен президентом Владимиром Путиным еще в прошлом году (когда он еще занимал пост премьера). И В.Путин, и нынешний глава правительства Дмитрий Медведев посетили открытие памятника, возложив к нему цветы.

Учитывая то, насколько популярна фигура П.Столыпина в современной России, удивительно, почему памятник ему установили только сейчас (до этого монумент в честь царского премьера был установлен только в Саратове, где он был губернатором).

Напомним, что в 2008г. П.Столыпин занял второе место в интернет-голосовании зрителей проекта "Имя России" на канале "Россия-1", уступив лишь Александру Невскому.

РБК