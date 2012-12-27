Россия в ближайшие годы заменит паспорт на пластиковые карты с чипом

Россия уже в ближайшие годы может отказаться от бумажных паспортов, заменив их на более функциональные удостоверения личности - пластиковые карты с чипом, на котором будет записана вся информация о человеке, сообщает РИА Новости. Кроме того, карту можно будет использовать для получения госуслуг, она сможет совмещать функции банковской карты и даже проездного.

Как и ко многим нововведениям, к возможности замены привычного паспорта на многофункциональную, но пока еще чуждую для обывателя вещь, в обществе отнеслись неоднозначно. Некоторые люди, в том числе верующие, уже высказались за возможность выбирать между привычным паспортом и чипованной картой, которую, по их мнению, третьи силы могут использовать им во зло.

27 декабря, 80 лет назад было подписано постановление "Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов". Документом, удостоверяющим личность его владельца, становится паспорт, который предписывалось изготавливать по единому для всего СССР образцу. В городах и районах были образованы паспортные столы, проведена реорганизация адресно-справочных бюро.

ПАСПОРТУ ДАЮТ ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Три-пять лет - именно столько может просуществовать привычный паспорт. Уже с 1 января 2013 года, как ожидается, в России стартует проект по внедрению универсальной электронной карты (УЭК). Карта будет содержать данные о гражданине, электронную подпись, банковское приложение и сможет быть использована для получения социальных и государственных услуг, оплаты коммунальных платежей, проезда в транспорте и так далее.

А уже через три-пять лет карта может заменить и общегражданский паспорт, при этом бумажные паспорта будут отменены. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил раннее, что постепенный уход от бумажных паспортов сократит бюджетные расходы на их выдачу. Кроме прочего, карта будет служить на порядок дольше. По мнению Минкомсвязи, новую карту, удостоверяющую личность гражданина, должен будет выдавать федеральный орган власти - например, Федеральная миграционная служба.

ПЕРЕМЕН ХОТЯТ НЕ ВСЕ

Несмотря на видимые преимущества перехода к электронному удостоверению личности, такому нововведению рады далеко не все. Так, по словам председателя синодального отдела РПЦ протоиерея Всеволода Чаплина, есть некоторое количество людей, в том числе верующих, которые отказываются от получения электронных документов. Они объясняют это тем, что такие удостоверения личности, а также формирующиеся всеобъемлющие базы данных делают жизнь человека максимально "просвечиваемой", что "может быть использовано для давления на гражданина, на индивидуума, включая его мировоззренческий выбор".

По его словам, церковь настаивает на том, чтобы принятие таких документов было добровольным, "чтобы никто не принуждал к их принятию и чтобы подобные документы не оформлялись человеку без его ведома".

Минкомсвязи РФ в ответ на обращение церкви заявило принцип добровольности при выдаче универсальных электронных карт и общегражданских паспортов нового поколения. Министерство заверило, что в документе не будет "каких-либо сведений о вероисповедании, других личных сведений, не содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина". Кроме того, от карты можно будут отказаться, написав письменный отказ. Сделать это можно как до, так и после получения УЭК. Во втором случае, изготовленная уже карта должна быть уничтожена.

Как ожидается, весь 2013 год УЭК будут выдавать бесплатно, для чего будет достаточно только подачи соответствующего заявления. Начиная с 2014 года, карты будут также выдаваться на бесплатной основе гражданам, не подавшим до этого момента заявление о выдаче УЭК и не обратившимся с заявлением об отказе от получения этой карты.

Кроме того, в ведомстве заверили, что в отношении новых общегражданских паспортов с электронным чипом также предусмотрен принцип добровольности. "Предусматривается проведение общественных слушаний и обсуждений, что позволит выявить общественные предпочтения граждан и учесть их мнение в процессе формирования соответствующей законодательной базы", - сообщило также Минкомсвязи.



