В окрестностях Иерусалима обнаружен древний иудейский храм

В ходе археологических раскопок, которые проводились на месте строительства нового участка шоссе №1, связывающего Тель-Авив с Иерусалимом, были обнаружены древние объекты, открывающие неизвестные страницы раннего иудейского культа и истории библейской Иудеи, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на Управление древностей Израиля.

Местом раскопок стал расположенный к западу от Иерусалима район, известный как Тель-Моца. Его значение для археологов трудно переоценить. В прошлом здесь неоднократно находили уникальные артефакты, датируемые различными эпохами.

Как предполагается, на этом месте располагалась древняя Моца – один из центральных городов колена Вениамина. Впервые населенный пункт упоминается в книге Иисуса Навина. В 90-е годы XX века в Тель-Моца были обнаружены общественные строения и крупный складской комплекс.

В ходе нынешних раскопок археологи нашли иудейский храм, датирующийся X веком до нашей эры - началом эпохи Царей. Как отмечают археологи, подобных культовых объектов почти не сохранилось. Еще удивительнее найти святилище не в отдаленном районе Иудеи, а в непосредственной близости к Иерусалиму, где располагался центральный храм.

Вход в массивное каменное здание был с востока – как принято в культовых постройках древности. "Первые лучи солнца должны были осветить храм изнутри, став свидетельством божественного присутствия", - отметил руководитель раскопок доктор Хамуди Халайла.

Рядом со строением была обнаружена четырехугольная платформа, скорее всего, служившая алтарем. Неподалеку располагалось и хранилище культовых принадлежностей, где были обнаружены и керамические фигурки, предназначение которых ученым еще предстоит выяснить.

Речь идет о скульптурных изображениях человеческих голов, с плоскими головными уборами и курчавыми волосами, а также о фигурках животных, прежде всего – упряжных лошадей. Они свидетельствуют, что ранняя Иудея испытывала влияние соседних, языческих цивилизаций.

"Эти находки приоткрывают завесу тайны над местными иудейскими храмами, позволяют судить о культе раннего царства, о культе до реформ царей Озии и Иезекии, которые незадолго до падения Иудейского царства уничтожили местные иудейские святилища", - рассказали археологи.

«Православие.By»

