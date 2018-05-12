Выставка «Украинские Рождественские вертепы» - в Софии Киевской

В выставочном зале памятника архитектуры XVIII века «Хлебня» Национального заповедника «София Киевская» в Киеве работает выставка «Украинский Рождественские вертепы».

На выставке представлены вертепы из фондовых коллекций Национального музея народной архитектуры и быта Украины, Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины.

И рождественскую композицию из керамики и янтаря, созданную художниками-керамистами дизайн-студии Ассоциации «Украинский янтарный мир» Надеждой и Сергеем Казаками.

Цель выставки - возрождение и популяризация древних фольклорных обычаев: традиция устанавливать Рождественские вертепы была основана святым Франциском Ассизским. Первый вертеп он установил с благословения папы Гонория III в городке Греччо в Италии в 1223 г. В Украине первые Рождественские вертепы, появились еще в XVI веке.

Вертеп был распространен в Украине в эпоху барокко (17-18 века) и имел многочисленные региональные варианты.

Слово «вертеп» означает «пещера». Согласно Священному Писанию, Сын Божий - младенец Иисус - родился в пещере, где остановилось на ночлег Святое Семейство - Дева Мария и святой Иосиф.

Вертепные фигурки являются иллюстрацией к духовному содержанию текстов и символизируют Рождество.

Вертепный кукольный театр имел форму двухэтажного деревянного ящика. На втором этаже показывали рождественскую драму, на первом - механически привязанную к ней сатирически-бытовую интермедию. Первая, рождественская часть вертепа, которую называли "святая", имела более-менее стабильную композицию, а вторая изменялась в зависимости от условий, способностей и остроумия вертепника.

Со временем вертеп с кукольного театра превратился в настоящий уличный театр, где вертепное представление соединялось с игрой живых людей, а иногда и полностью все вертепное представление сводилось к игре живых лиц.

Сюжеты рождественских вертепов похожи: царь Ирод узнает от волхвов о том, что родился Христос. Желая избавиться от соперника, он зовет воина и приказывает ему убить всех вифлеемских детей от 2 лет и младше. Воин выполняет приказ, но одна старуха Рахиль не дает своего ребенка на избиение, потому озлобленный Ирод приказывает убить ее ребенка. За это преступление Смерть отрубает Ироду голову, а черти тащат его в ад. После смерти Ирода на сцене, с песнями и танцами, появляются цыган, лях, москаль, жид, крестьянин, дед, баба, батюшка.

Выставка будет экспонироваться до 20.01. 2013 года в выставочном зале памятника архитектуры XVIII века «Хлебня» Национального заповедника «София Киевская» по адресу: Киев, ул. Владимирская, 24.

Подготовила Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии»

Фото УНИАН.

