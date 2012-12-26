В РПЦ поддерживают идею придать надлежащий статус захоронениям жертв политрепрессий

В Московском патриархате готовы принять участие в разработке законопроекта, который бы придал надлежащий статус местам массовых захоронений жертв советского периода. Об этом говорится в письме главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина вице-спикеру Госдумы Сергею Железняку.

«В разработке соответствующего законопроекта готовы принять участие специалисты Московского патриархата и православная общественность», — говорится в письме.

По мнению протоиерея Всеволода Чаплина, было бы целесообразно создать при одном из профильных комитетов Госдумы рабочую группу по разработке документа с участием Церкви и представителей фонда сохранения исторического наследия «Император».

Ранее на имя патриарха Кирилла поступило обращение фонда «Император» с идеей необходимости разработать и внести в Госдуму законопроект, который должен регулировать поисковую работу не только по воинам, павшим в Великой Отечественной войне, но и по жертвам советского периода. Также предлагается принять программу поисковых работ в местах массовых захоронений, аналогичную программе поиска воинов, павших в Великую Отечественную.

«Все меньше живых свидетелей, все меньше в архивах документов, все больше по ним секретности, все больше земли с костями отводится под стройки и дачи. Причина — в отсутствии государственной политики по этому вопросу», — сказано в обращении фонда.

Напомним, массовые захоронения периода 1930-1940 годов обнаружены с помощью георадара в Приморском районе Архангельской области на пространстве между деревнями Псарево и Ершовка.

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