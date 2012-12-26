В 2013 году НБУ выпустит монету «1025-летие крещения Киевской Руси»
18:13, 26 декабря 2012Общество
27
И другие на религиозную тематику
Национальный банк Украины запланировал на 2013 год выпуск 20 наименований (29 видов) памятных и юбилейных монет, сообщает пресс-служба НБУ.
Наиболее активным будет выпуск монет во второй половине года. В частности, в июле ожидается выпуск монет «1025-летие крещения Киевской Руси»: золотых монет номиналом 100 грн., серебреных монет номиналом 10 грн. и монет из медно-никелевого сплава номиналом 5 грн.
В серии «Духовные сокровища Украины» в апреле планируется выпуск серебреных монет «100-летие Лядовского скального монастыря» номиналом 20 грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter