Турция требует от Ватикана вернуть мощи Святителя Николая
13:41, 26 декабря 2012Общество
0
Требование приурочили к Рождеству
По данным турецких ученых, родиной святого был турецкий город Мира. Мощи святого представители Ватикана вывезли и захоронили в итальянском городе Бари еще в XI веке.
В настоящее время останки святого находятся в Италии. Их вывезли представители церкви еще в XI веке. А сейчас турецкие ученые требуют от Католической Церкви вернуть мощи святого в его родной город Демре (бывший Мира), сообщают Вести.Ru.
Свое требование турецкие ученые приурочили к католическому Рождеству, широко празднуемому по всему миру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter