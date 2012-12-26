Турция требует от Ватикана вернуть мощи Святителя Николая

По данным турецких ученых, родиной святого был турецкий город Мира. Мощи святого представители Ватикана вывезли и захоронили в итальянском городе Бари еще в XI веке.

В настоящее время останки святого находятся в Италии. Их вывезли представители церкви еще в XI веке. А сейчас турецкие ученые требуют от Католической Церкви вернуть мощи святого в его родной город Демре (бывший Мира), сообщают Вести.Ru.

Свое требование турецкие ученые приурочили к католическому Рождеству, широко празднуемому по всему миру.

«Православие.By»