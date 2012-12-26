Из лаврской церковной лавки похитили драгоценности

Воры залезли в помещение Трапезной церкви и забрали драгоценностей на сумму более 70 тыс. грн. Об этом сообщает РИСУ, ссылаясь на газету "Сегодня".

"Ночью неизвестные разбили окно помещения и украли ценности из церковной лавки. Воры пока не найдены, но следственный отдел Печерского райотдела милиции начал досудебное расследование", - рассказал журналистам начальник ЦОС киевской милиции Игорь Михалко.

Сотрудники Лавры сообщили, что воры залезли в помещение Трапезной церкви и забрали драгоценностей на сумму более 70 тыс. грн. "Это иконы, крестики, цепочки, но ничего из древних ценностей", – говорят в Лавре.

Как сообщалось, вчера же в столярной мастерской на территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар. По предварительным данным, причиной возникновения пожара было короткое замыкание в электросети, сообщили в милиции.