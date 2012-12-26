Британские дети в возрасте от 3 до 12 лет просят у Санта-Клауса папу

Как показали результаты опроса компании Research Now and K&A Brand Research, одной из самых частых просьб, которую слышит Санта-Клаус от детей в возрасте от 3 до 12 лет, является просьба подарить отца.

В числе рождественских просьб "папа в подарок" занимает десятое место, а просьба подарить маму стоит лишь на 23-м месте - после игрушек, компьютерных игр, различных гаджетов, домашних животных, а также братиков и сестричек.

Кроме того, некоторые дети просят подарить им не традиционных собак или кошек, а, например, ослика или слона, а также луну, машину времени и актрису Еву Лонгорию – звезду культового сериала "Отчаянные домохозяйки".

Что же касается подростков в возрасте от 12 до 17 лет, то у них на первом месте стоят компьютеры, лэптопы и самые современные модели андроидов.

Как свидетельствуют официальные статистические данные, в 2011 году число разводов в Соединенном королевстве снизилось на 2%, однако количество пар в возрасте от 40 до 44 лет, решивших разорвать брачные узы достигло рекордной отметки, а количество разводящихся супругов в возрасте 60 лет и старше, возросло на 5%. Социологи называют этот феномен "синдромом опустевшего гнезда".

В общей сложности, число распавшихся семей в 2010 году составило 42% от общего количества супружеских пар.