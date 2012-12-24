Архиепископу Дублина, выступающему против абортов, угрожают
10:33, 24 декабря 2012Общество
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"Будьте осторожным на улице"
Ирландская полиция расследует угрозу, поступившую в адрес архиепископа Дублина Диармуда Мартина, сообщает «Православие.By» со ссылкой на CWN.
Архиепископ сообщил, что после того, как он выступил против легализации абортов, он получил сообщение, в котором говорилось, что "я должен быть осторожным, когда выхожу на улицу".
Архиепископ Мартин сказал, что сообщил о поступившей угрозе в полицию, однако не намерен прекращать полемику со сторонниками легализации абортов в Ирландии.
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