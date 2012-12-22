Международная выставка детской иконописи

В Тернополе 21 декабря открыли международную выставку детской иконописи и сакральной живописи «Для Бога я создам лучшее, что могу». Как сообщили УНИАН организаторы, работы, представленные на выставке, созданы детьми из разных стран, независимо от вероисповедания.

«Это своего рода новая иконопись, новые изображения Бога. Все произведения неповторимы, ведь поражают, прежде всего, видением чистоты и открытости. Никто лучше детей не знает, как выглядят ангелы. У детей нет устоявшейся манеры исполнения, но они интуитивно чувствуют присутствие Божьей любви. От всех работ веет теплотой, добром и открытостью», – отметил куратор выставки-конкурса, художник и музыкант Ярема Стецык. Цель проекта – объединить всех верующих, независимо от вероисповедания.

На выставке представлены работы юных художников из Польши, Венгрии, Болгарии, Хорватии, России и 12 областей Украины. В целом в конкурсе приняли участие свыше 500 детей. Лучшими были признаны 200 работ, представленных на выставке. Выставка экспонируется в Украинском доме «Перемога». Организовало ее художественное объединение «Коза».

