Храму Христа Спасителя передан древний образ святителя Николая

Древний образ святителя Николая Зарайского из коллекции Галины Вишневской передали 19 декабря в храм Христа Спасителя после панихиды, совершенной в соборе на девятый день после кончины певицы.

Галина Павловна хотела, чтобы случилось это именно 19 декабря, в День святителя Николая Чудотворца. Собиралась подарить икону сама, но судьба распорядилась иначе: ее волю исполнили дети и внуки на девятый день после смерти певицы, — сообщает «Комсомольская правда».

Образ временно перемещен в алтарь. Его отреставрируют и изготовят для иконы подставку и киот.

— Мы счастливы, что икона вернулась в Россию, — признались дочери певицы Ольга и Елена. — Отец приобрел ее в антикварном магазине в Лондоне в 1979 году. Икона большого размера: 195 на 112 сантиметров. Родители были очень верующими людьми, особенно отец. Когда они жили в Америке, они построили в своем доме часовню. Потом родители вернулись в Россию и часть икон из той часовни перевезли на дачу в подмосковную Жуковку, где по мамину эскизу построили другую часовню. Есть еще одна часовня в нашем доме в Петербурге. Без веры жить очень тяжело. Мы верим, что родители ушли из этого мира, но встретились в мире другом.

«Православие.Ru»

