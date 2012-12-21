В Греции воры вернули украденное ими архиерейское облачение 19 века
05:30, 21 декабря 2012Общество
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Испугались возможного ареста
Воры, испугавшись возможного ареста, были вынуждены вернуть кощунственно украденные вещи, сообщает «Православие.By» со ссылкой на Ромфея.
Ранее неизвестные лица похитили из храма Обрезания Господня в селе Лакка на острове Паксос хранившиеся здесь с 1830 года в качестве реликвий элементы епископского облачения.
Через несколько дней после кражи, недалеко от храма были обнаружены похищенные преступниками вещи.
Несмотря на это, сотрудники местного отделения полиции продолжают искать раскаявшихся похитителей.
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