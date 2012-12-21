В Греции воры вернули украденное ими архиерейское облачение 19 века

Воры, испугавшись возможного ареста, были вынуждены вернуть кощунственно украденные вещи, сообщает «Православие.By» со ссылкой на Ромфея.

Ранее неизвестные лица похитили из храма Обрезания Господня в селе Лакка на острове Паксос хранившиеся здесь с 1830 года в качестве реликвий элементы епископского облачения.

Через несколько дней после кражи, недалеко от храма были обнаружены похищенные преступниками вещи.

Несмотря на это, сотрудники местного отделения полиции продолжают искать раскаявшихся похитителей.