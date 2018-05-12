Апокалиптическая истерия: когда кончится свет

За несколько дней до анонсированного «конца света» некоторые украинцы все еще сомневаются: покупать им зимние сапоги или подождать до 21-го числа.

В свое время жрецам племени майя просто надоело вести бессмысленный календарь: и теперь журналистам приходится писать про апокалипсис. И хотя иные скажут, что конец света – это если у дамы на важном свидании порвались чулки, задержка зарплаты накануне праздников, или поездка в летнее утро в киевской маршрутке на Виноградарь, стоит отметить, что проблема 21 декабря 2012 года всерьез обеспокоила народ. В мясных рядах на Житнем рынке столицы действительно без улыбок обсуждают конец света и необходимую к нему подготовку (хотя какая подготовка, если полный, так сказать, конец?) православные женщины. А на специализированные форумы и сайты лучше вообще не заглядывать – чтоб избежать мыслей о суициде! Такие симптомы – серьезный повод задуматься и изучить ситуацию.

Что такое конец

В широком смысле – прекращение существования человечества и цивилизации, уничтожение всего живого на земле. А на деле – не только отличный и неустаревающий сюжет для голливудских блокбастеров, но и очередной миф о том, что проблемы вдруг закончатся сами собой – человечество просто исчезнет.

Ведь как заманчиво верить, что можно вдруг не возвращать долги, забыть об ипотеке, бросить работу, не волноваться о дорогих лекарствах, просто не решать проблемы и смело прогулять деньги, отложенные на «черный день». (Кстати, для Украины конец света в этом контексте был бы очень уместным – украинское правительство совсем было бы не прочь обнулить таким образом госдолг страны). Только за последние две тысячи лет «конец света» анонсировался около ста раз.

Кому какой конец

Гибель человечеству прочили разную – Солнце остынет, ледники растают, комета или астероид врежется в Землю, случится второе пришествие Христа, парад планет, геофизические катаклизмы, неведомая эпидемия или война. Версий о том, какой будет гибель мира, только в 2000-ом году было около десяти, в 2001-ом году (помимо всего прочего) Земля должна была исчезнуть в «черной дыре», в 2006-ом человечество должен был погубить астероид Икар (не справился с задачей), а в 2010-ом конец планировалось обеспечить посредством Большого адронного коллайдера. Хотя, злые языки и тогда говорили, и сейчас не устают повторять – если планете и суждено погибнуть, то – от алчности и жестокости ее населения.

Зачем нужен конец

Не то жизнь на планете Земля так хороша, не то так мучительна, но ее разумные обитатели регулярно приходили к мысли – дальше так продолжаться не может. И назначали дату конца. Начиная с 33 года н.е. конец жизни на Земле чаще всего пророчили верующие – от православных до каббалистов, но с ними в разные эпохи также были солидарны и ученые – физики, метеорологи, астронавты, а моральную поддержку концу света обеспечивали врачи, писатели, философы, народные целители, пророки и экстрасенсы. Даты апокалипсиса с завидной регулярностью поступали со всех сторон планеты – из Индии, Японии, США и, конечно, всех стран Европы. Наибольшие обострения страстей по концам света случались в активные периоды развития науки (изобретений, открытий), возникновения новых религиозных течений и финансовых кризисов.

Кому нужен конец

Главный вопрос, конечно, - кому все это выгодно. В данном случае – Мексике. Количество проданных путевок в эту страну на декабрь, по разным данным, в несколько раз превысило обычное для такого времени года. Множество людей со всей планеты на всякий случай хотят быть поближе к предкам майя в день Икс.

А вообще, чуть заработать или, в крайнем случае, поразвлечься, на самом ожидаемом конце света смогли предприимчивые люди со всего мира. Благо, и в Украине таких предостаточно. Например, в Закарпатье креативщики предлагают «пересидеть» конец света в бункере со всеми удобствами – бронированная дверь, библиотека, запасы продовольствия, санузлы и т.п. – все удобства под землей и толстым слоем бетона. Все места в бункере на 21 декабря, конечно, уже забронированы (будет досадно, если конец света придет в виде потопа…). А если ничего не случится, на 22 декабря бункер также забронирован – под корпоратив. Видимо, для празднования переживших конец.

В Тернопольской области «конец света» предлагают встретить в древней пещере – предусмотрительно разработали целую экскурсию и просмотр апокалиптических фильмов. В настоящее время, по словам организаторов, объявилось пара десятков желающих принять участие в акции.

А вот, например, в Киеве – даже с бомбоубежищами дефицит – недавно стало известно, что начальник одного ЖЭКа требовал взятку за предоставление такого в аренду на конец света. К слову, хотя опрошенные УНИАН народные депутаты Украины уверяют, что ни в какой «конец» не верят, в аппарате Верховной Рады ходят упорные слухи, что все места в подземелье под зданием парламента на 21-е уже забронированы.

Однако лучше всех сработали по поводу конца предприимчивые харьковчане – в первой столице Украины поставили дело на поток и предлагают сразу арендовать койко-место в радиационном убежище с автономным отоплением, освещением и вентиляцией. Правда, жизнь после «конца света» недешева – две недели в бункере обойдутся в 10 тысяч гривен с носа. Хотя, впрочем, если конец света все-таки случится, то деньги, конечно, значения иметь не будут.

В Крыму также решили заработать даже на апокалиптических туристах – придумали трехдневный турпоход «Встретить конец света в крымских пещерах и Долине привидений». Кроме этого, на полуострове организовали курсы по подготовке к концу света.

Пример бессребреничества и человеколюбия демонстрируют пока что только жители Днепропетровска – тамошние студенты сами подыскали и обустроили заброшенное бомбоубежище, где собираются переждать возможные катаклизмы, и приглашают всех желающих присоединиться безвозмездно.

В целом, здорово майя помогли рекламистам и пиарщикам: «Скоро конец света, а вы еще не купили новый телефон, не съездили в Израиль, не прочли новую книгу, не побывали в нашем ресторане?!»

Также хорошей выручкой в последние дни могут похвастать производители соли, спичек, свечей и консервов.

Некоторые «звезды» украинский эстрады благодаря майя получили возможность напомнить о себе и заявить об организации апокалиптической вечеринки в бункере.

Ну, а главной пользой всей этой суеты, конечно, стало официальное подтверждение того, что грешники – куда более интересные и веселые люди, потому что туры в ад, которые оперативно стали продавать в Интернете, оценили выше, чем в рай – считается, что в пекле будет более интересная программа в плане развлечений и спецэффектов.

Что делать?..

Те, у кого нет денег на аренду бомбоубежищ и бункеров, намерены, судя по публикациям в социальных сетях и блогах, выехать (почему-то) на дачи. Те, у кого дач нет, пишут, что, запасшись солью, спичками и свечами, останутся дома.

Страшно не только украинцам: например, социологи у американцев и китайцев тоже констатируют страх перед 21-ым декабря. Американцев-то еще как-то можно понять – некоторым из них для полноты жизни попросту не хватает стресса, а вот украинцы чего опасаются?

Что страшного может случиться? Исчезнет свет? Да всего несколько лет назад в областных центрах (о райцентрах вообще молчим) его ежедневные отключения были регулярны. Пропадет горячая вода? Так она и сегодня даже в столице не всем доступна. Вообще воды не будет в кранах? Не напугать, трубы рвутся по всей стране с завидной регулярностью. Голод? Так на пенсию в 900 грн и так не сильно наешься. Наводнение, снегопад, гололед? В таком случае, в большую часть страны конец уже пришел.

Вообще, украинцы сталкиваются с концом света – и в прямом, и иносказательном смысле – все время. Поэтому, если конец света и нарушит чей-нибудь комфорт – то точно не наш.

А если в этом году кто-то пропустил вечеринку «Подготовка к концу света», не стоит огорчаться – впереди еще множество апокалипсисов. Ближайший крупный и известный – в 2021, когда якобы должна произойти инверсия магнитного поля Земли согласно гипотезе периодических планетарных катаклизмов, в результате которой может погибнуть большая часть современного человечества. Также конец света обещают в 2060-ом году (по расчету Исаака Ньютона), в 2098-ом (в результате космической катастрофы), в 2780-ом, 2892-ом, 3797-ом (по Нострадамусу) и, для тех, кто не спешит – через 5 миллиардов лет, когда Землю поглотит потухающее Солнце (из-за того, что термоядерные реакции исчерпают запасы водородного топлива)…

P.S. На всякий случай, 21 декабря с 10 утра УНИАН будет в режиме реального времени отслеживать прямую трансляцию из Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе, чтобы, при оказии, первым в Украине сообщить о конце света. Следите за новостями УНИАН!

Анастасия Береза, УНИАН.

