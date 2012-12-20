5000 фрагментов Свитков Мертвого моря выложены в интернет

Фрагменты оцифрованных Свитков Мертвого моря, которые представляют собой подборку библейских и апокрифических текстов, датируемых рубежом нашей эры, стали доступны онлайн. Об этом 18 декабря сообщает «Православие.By» cо ссылкой на Lenta.Ru

В электронной библиотеке размещено 5000 фрагментов текстов в очень высоком разрешении. Проект был выполнен Израильским управлением древностей совместно с корпорацией Google. Для создания цифровых копий свитков специалисты применяли технологию инфракрасной съемки. Каждый фрагмент снимали при шести разных длинах волн, после чего изображения совмещались. Цифровые копии древних рукописей позволят специалистам, изучающим их, не тревожить хрупкие документы.

В сентябре 2011 года в интернете стали доступны фрагменты первых пяти свитков, обработанных в рамках проекта. По изображениям, доступным в высоком разрешении, можно осуществлять поиск текста.

Свитки Мертвого моря, которые называют также Кумранскими свитками, были найдены в пещерах недалеко от древнего поселения Кумран на Мертвом море в 1947 году. Свитки датируются периодом с III века до нашей эры по I век нашей эры. В них содержатся древнейшие библейские рукописи. Согласно одной из версий, их создавали ессеи - члены аскетической иудейской секты, жившие в Кумране. По другой версии, свитки были созданы в Иерусалиме и в I веке нашей эры привезены в пещеры Кумрана беженцами, спасавшимися от римлян.

Оцифровка Свитков Мертвого Моря - это не первый подобный проект, в котором участвует Google. Так, ранее корпорация участвовала в публикации архива Нельсона Манделы и фотоархива документов, посвященных Холокосту. Кроме того, в июне 2012 года компания объявила о том, что собирается оцифровать крупнейший киноархив Италии, который содержит, в частности, базу кинохроники и фотографий Бенито Муссолини.

Как сообщает Google, корпорация надеется на расширение исторических проектов. Так, осенью 2012 года компания запустила проект "Институт культуры". В рамках проекта, который осуществляется совместно с 17 музеями и институтами по всему миру, будут созданы цифровые визуализации исторических событий.