В Донецком СИЗО появилось православное радио

Руководство Артёмовского следственного изолятора города Донецка откликнулось на инициативу, предложенную православной общиной тюремного храма в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных», создать радиолинию для трансляции богослужений, совершаемых приходом, сообщает сайт УПЦ "Украина Православная".

Стараниями верующих сотрудников и прихожан из числа осуждённых были завершены коммуникационные работы по сплошному оснащению проводной кабельной сетью, установкой громкоговорителей в помещениях камерного типа и монтажом радиоаппаратуры в церкви.

По окончании работ был совершён чин освящения оборудования, а затем отслужена Божественная литургия, которую можно было слушать в камерах. Первую литургию, которая транслировалась по местному радио, отслужил настоятель тюремного храма в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» протоиерей Сергий Дворянов при большом стечении прихожан. Он сердечно поблагодарил всех за совместную молитву и усердные труды.

В СИЗО проведены первые радиовещательные передачи, имеющие целью популяризацию православного образа жизни, духовного и культурного образования. Особенным интересом пользуется передача «Вопросы и ответы слушателям», в которой священники дают ответы на записки, переданные в прямой эфир.

В настоящее время православной общиной ведутся занятия по изучению «Азов Православия» и «Основ православной культуры», а с нового года планируется изучение предмета «Закон Божий». Как отметил руководитель учреждения, майор внутренней службы П.В. Лысаков, проводимые священнослужителями по четвергам и пятницам занятия свидетельствуют об интересе осуждённых к православной вере, что может послужить на пользу тем, кто слушает предлагаемые радиопередачи.