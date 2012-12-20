В России ввели запрет на американское усыновление

Необходимость принятия закона о запрете усыновления российских детей американскими гражданами давно назрела, поскольку в США они подвергаются различного рода дискриминации, считает председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.

Госдума на заседании 19 декабря приняла во втором чтении "закон Димы Яковлева" с существенными поправками, которые, в частности, предлагают ввести запрет на усыновление российских детей американцами и расширяют действие документа на любые страны, нарушающие права россиян, не только на США.

"Отношусь положительно. Я много лет уже высказываюсь по этому поводу, и я очень этому рад", — сказал Смирнов РИА Новости на просьбу сообщить, поддерживает ли он думский проект закона.

По его словам, в отличие от стран Европы, с усыновленными российскими детьми в США не раз происходили трагические инциденты. "Отношение к русским в Америке специфическое, и проявляется не только в отношении к нашим детям. И потом, контроля там никакого нет", — сказал священнослужитель.

При этом собеседник агентства призвал развивать практику усыновления сирот российскими гражданами, которые должны получать всяческую, в том числе материальную, поддержку со стороны государства. "Тогда бы у нас не было детских домов. А так получается, что и деньги тратятся, и толку никакого нет", — сказал он.

В свою очередь глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин ранее в среду призвал тщательно взвесить инициативу запрета на усыновление в США. По его словам, были и удачные случаи усыновления детей, в том числе русскоязычными гражданами.

Как сказал Чаплин в интервью "Русской службе новостей", ему не нравится ситуация, когда процесс усыновления в стране "превращается в бизнес" и "появляются лица, заинтересованные в том, чтобы усыновление происходило за хорошую плату".

Сенат США 6 декабря принял "закон Магнитского" о визовых санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека. В ответ Госдума подготовила "закон Димы Яковлева", в первом чтении он был принят 14 декабря. Третье чтение запланировано на пятницу, а вступление закона в силу — на 2013 год.

Думский законопроект распространяется на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в отношении них. Документ предусматривает составление списка таких американцев: им запретят въезд в Россию, а деятельность подконтрольных им юрлиц на территории России будет приостановлена.

Единороссы назвали документ "законом Димы Яковлева" — в память о погибшем в Вирджинии двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле, а также в память о всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США. Среди россиян, права которых были нарушены американцами, упоминают дела Виктора Бута и Константина Ярошенко, задержанных спецслужбами США в третьих странах и отбывающих наказание в американских тюрьмах.

Идея запрета на усыновление детей американцами вызвала неоднозначную реакцию как в обществе, так и в самой Госдуме. С критикой выступил ряд общественных и политических деятелей, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров. С просьбой не рассматривать в среду законопроект к спикеру Госдумы обратились члены Общественной палаты.

РИА Новости

