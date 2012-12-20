В Москве пройдет международный Рождественский фестиваль духовной музыки

Традиционный Рождественский фестиваль духовной музыки в третий раз соберет в Московском международном доме музыки хоровые коллективы из самых известных храмов и монастырей мира. Об этом 19 декабря 2012 года сообщил один из художественных руководителей форума дирижер Владимир Спиваков на пресс-конференции, прошедшей в ИТАР-ТАСС. В этом году фестиваль пройдет с 9 по 24 января 2013 года.

В дни Рождественских каникул в Москве выступят хор собора святого благоверного князя Александра Невского из Софии (Болгария), хор Киево-Печерской лавры, хор мальчиков монастыря Монсеррат (Испания), Московский Синодальный хор, хор московского Сретенского монастыря, хор московского Свято-Данилова монастыря.

Среди сочинений, которые прозвучат на фестивале — «Рождественская оратория» митрополита Волоколамского Илариона и духовные произведения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

На закрытии форума выступит Национальный филармонический оркестр России и академический хор «Мастера хорового пения». Под управлением Владимира Спивакова будут исполнены «Реквием» Алемдара Караманова, фрагменты Литургии св. Иоанна Златоуста Петра Чайковского и хоровые сочинения Сергея Танеева.

Фестиваль, приуроченный к празднованию Рождества Христова, впервые прошел в Москве два года назад. Художественные руководители — президент Московского международного Дома музыки, член Патриаршего совета по культуре Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион — задумали его как духовно-просветительский форум, который поможет всем интересующимся искусством узнать больше о христианских музыкальных традициях и разделить радость праздника Рождества.