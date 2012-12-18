Оцифрован старейший манускрипт c 10 заповедями

Библиотека Кембриджского университета поделилась с широкой публикой двухтысячелетним манускриптом, сообщает «Православие.By» со ссылкой на The Christian Post.

Библиотека Кембриджского университета в Британии опубликовала экземпляр 10 заповедей, датируемый двумя тысячами лет и являющийся одним из самых старых известных манускриптов Ветхого Завета.

«Библиотека Кембриджского университета сохраняет важные религиозные и общественные рукописи мира», - говорит библиотекарь Анне Ярвис в заявлении.

«Из-за их возраста и хрупкости эти манускрипты редко просматриваются – а когда они выставляются, мы можем показать только 1-2 страницы. А теперь, благодаря щедрости «Фонда Полонски», любой пользователь Интернета может выбрать интересную работу, перейти на любую страницу манускрипта и исследовать его чрезвычайно подробно», - добавляет Ярвис. «Я в восторге от возможности видеть такие важные материалы, ставшие доступными для всех, и с нетерпением жду, когда будут готовы к электронной экспозиции и другие потрясающие собрания библиотеки», - сказал др. Леонард Полонски из «Фонда Полонски».

Папирус Нэш будет доступен для просмотра в Интернете в рамках цифрового проекта Кембриджского университета и дополнит дневники Исаака Ньютона и Нюрнбергские хроники – редкие тексты, которые имеются только в коллекции университетской библиотеки, передает Рейтер.

Папирус, который содержит 10 заповедей, данных Богом Моисею, как описано в книге Исход, был самым старым известным еврейским манускриптом до открытия свитков Мертвого моря в 1947 году.

Библиотека Кембриджского университета готовит более 25 тысяч новых изображений древних копий других текстов, таких, как Новый Завет, который увидели миллионы людей, когда проект в Интернете начал действовать в декабре 2011 года.

«Теперь любой человек, которому доступен Интернет, может выбрать интересный текст, любую страницу манускрипта и изучить его подробней», - добавляет Ярвис, отмечая, что библиотека предлагает не только христианские и иудейские артефакты для просмотра, но также важные тексты из ислама, буддизма, индуизма.

Daily Mail также сообщает, что среди других важных текстов – Книга оленей (10-й век), латинское Евангелие, которое считается самым старым сохранившимся шотландским манускриптом, содержащим самые ранние известные примеры галльской письменности, одного из старейших языков Британских островов.

