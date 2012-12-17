К полемике о месте захоронения Христа подключился израильский суд

Канадский документалист Симха Якубович, известный как "Голый археолог", подал в окружной суд Петах-Тиквы иск против бывшего главы отдела археологии и антропологии Управления древностей Джо Зиаса. Он обвиняет израильского специалиста в клевете и требует выплатить компенсацию в размере 3,5 миллионов шекелей, сообщает NEWSru.co.il.

В последние годы Якубович снял три фильма, которые, по его утверждениям, проливают новый свет на историю Иисуса Христа и ранних христиан. Как отмечает газета "Гаарец", в них исторические факты соседствуют со снятыми с голливудским размахом реконструкциями и провокационными утверждениями и выводами.

В 2007 году режиссер сообщил, что захоронение в иерусалимском районе Армон а-Нацив, обнаруженное в 1980 году, на самом деле – семейное захоронение родоначальника христианства и его ближайших родственников. Отметим, что впервые "сенсация" была опубликована телеканалом BBC еще в 1996 году.

Вторая лента, вышедшая на экраны в 2011 году, рассказывает о новой сенсационной находке. В столичном районе Абу-Тур в 1990 году был обнаружен старинный оссуарий с именем "Каифа" и древними гвоздями. По гипотезе Якубовича, речь идет об усыпальнице первосвященника, обрекшего Иисуса на казнь, а затем сохранившего гвозди из распятия и взявшего их в могилу.

Третий, работа над которым завершилась недавно, рассказывает о древнем захоронении, обнаруженном рядом с "могилой Иисуса". По утверждению Якубовича, на саркофагах можно различить символику, характерную для раннего христианства. На этом основании он заявляет, что в пещере были захоронены первые последователи Христа.

Изыскания канадского кинематографиста были со скептицизмом восприняты специалистами. Особо непримиримую позицию занял профессор Зиас. Основной ареной борьбы с Якубовичем стал интернет, однако израильский эксперт также уделяет внимание обращениям к тем, кто выступает на стороне своего оппонента.

Израильский ученый и привлеченные им к борьбе с изысканиями оппонента коллеги считают, что Якубович превратил манипуляцию историческими свидетельствами в средство извлечения прибыли. При этом они заявляют, что полемика должна вестись в рамках научной дискуссии.

Отметим, что канадский режиссер фактически признал, что им движет экономический интерес. В 3,5 миллиона шекелей он оценил убытки, понесенные в результате действий ответчика. Якубович признает, что не выступает против академической дискуссии, однако считает, что Зиас использует запрещенные приемы.

