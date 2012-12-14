В Украине начинают торговать информацией из социальных сетей

В нашей стране появилась новая и интересная услуга. За вознаграждение в виде 1, 5-5 тысяч гривен частные детективы расскажут все тайны и секреты ваших виртуальных друзей в соцсетях, пишет "Сегодня". Свои услуги такие специалисты предлагают на различных сайтах объявлений.

Детективы говорят, что если человек зарегистрирован в соцсетях, то о нем можно узнать чуть ли не все: семейное положение, проверить не замешан ли человек в каких-то аферах и т.д. Как дополнительные услуги предлагают фотографии виртуального друга или видео с ним, сделанное скрытой камерой. За дополнительную плату объект "пробьют" по милицейским базам или даже предоставят распечатки его телефонных звонков. Бойцы "невидимого фронта" признаются, что таким образом удалось разоблачить дедушку-извращенца, который притворялся совсем другим человеком.

Мол, можно найти настоящего человека, даже если он сидит в интернете под вымышленным профилем. Милиция о героях-детективах совсем другого мнения. Предупреждают, что такие предприимчивые люди могут оказаться мошенниками.

Например, взять деньги - и ищи ветра в поле. Заметим, что в соответствии с законом, гражданские лица не имеют права собирать и распространять конфиденциальную информацию. За это можно загреметь за решетку на срок до 2 лет. Также милиционеры призывают распространять в соцсетях как можно меньше информации о себе, чтобы не соблазнять ею мошенников.

