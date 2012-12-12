Письма Николая II проданы с молотка в Женеве

Четыре письма последнего российского императора великому князю Николаю Николаевичу проданы за 127 тысяч долларов.

Все четыре письма попали к одному покупателю, представитель которого находился в зале. Он не стал раскрывать имени нового владельца, сообщив только, что это частный коллекционер.

Как отмечает «Росбалт», во время «русских торгов» в Женеве было реализовано около 200 лотов на общую сумму 1,3 млн долларов. Среди них оказались уникальные и не публиковавшиеся ранее фотографии российской императорской семьи, а также личные вещи коронованных особ.