В России учебники истории проверят на предмет искажения фактов

Правительство РФ подготовило инициативу о предварительной экспертизе учебников истории.

«Принято такое решение: внести законодательную инициативу — введение предварительной экспертизы», - передает РИА Новости слова вице-премьера Дмитрия Козака на встрече с доверенными лицами президента.

Сообщается, что в кабмине обеспокоены тенденцией «искажения фактов» в исторических учебниках.

Комиссия по борьбе с фальсификаторами истории была создана указом Дмитрия Медведева три года назад. Основным полем деятельности органа стали дискуссии о роли СССР во Второй мировой войне. Экспертами неоднократно отмечалось, что стремление к единой точке зрения на исторические события на законодательном уровне может привести к ограничению свободы слова в стране.