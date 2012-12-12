В России учебники истории проверят на предмет искажения фактов
Стремление к единой точке зрения
Правительство РФ подготовило инициативу о предварительной экспертизе учебников истории.
«Принято такое решение: внести законодательную инициативу — введение предварительной экспертизы», - передает РИА Новости слова вице-премьера Дмитрия Козака на встрече с доверенными лицами президента.
Сообщается, что в кабмине обеспокоены тенденцией «искажения фактов» в исторических учебниках.
Комиссия по борьбе с фальсификаторами истории была создана указом Дмитрия Медведева три года назад. Основным полем деятельности органа стали дискуссии о роли СССР во Второй мировой войне. Экспертами неоднократно отмечалось, что стремление к единой точке зрения на исторические события на законодательном уровне может привести к ограничению свободы слова в стране.