Начинаются торжества по случаю 850-летия собора Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери готовится отпраздновать свое 850-летие. Торжественное открытие юбилейных мероприятий состоится 12 декабря, сообщают европейские СМИ. Многочисленные богослужения, научные конференции, концерты и выставки будут проходить вплоть до 24 ноября 2013 г.

Откроет празднование юбилея архиепископ Парижский кардинал Андре Вэн-Труа.

12 декабря в колледже бернардинцев начнется 4-дневный научный симпозиум под названием «Собор Парижской Богоматери 1163-2013», который завершится концертом духовной музыки в соборе: в его программе — песнопения Деве Марии, написанные в XII-XIII вв.

Ранее стало известно о планах правительства заменить 4 старых соборных колокола, отлитых в XIX в., на 9 новых, вес самого большого из которых составит 10 т.

Как известно, собор возводили в течение почти двух веков. Начал строительство в 1163 г. король Людовик VII, а завершил в 1345 г. уже Иоанн II Добрый. Главными архитекторами храма были Жан де Шель, работавший с 1250 по 1265 г. г., и Пьер де Монтрей, работавший с 1250 по 1267 г.

Высота собора составляет 35 м, высота колоколен – 69 м. Длина собора – 130 м, ширина – 48 м.

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