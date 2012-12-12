Найдены новые доказательства Библейского Потопа как исторического события

Известный подводный археолог считает, что он нашел доказательства того, что Великий библейский Потоп времени Ноя, это реально произошедшее историческое событие.

Роберт Баллард, один из самых известных в мире подводных археологов, рассказал ABC News, что его команда провела зондирование глубин Черного моря у берегов Турции в поисках следов древней цивилизации ушедшей под воду после Всемирного потопа, описанного в Библии.

Баллард (это тот самый Боллард, который отыскал место затопления "Титаника") говорит, что 12.000 лет назад, большая часть мира была покрыта льдом.

"Там, где я живу - в Коннектикуте был лед на милю выше моего дома и все расстояние от моего дома до Северного полюса, около 15 миллионов километров, это была одна большая глыба льда. Но потом лед начал таять. Речь идет о наводнении реально произошедшем в истории Земли ", говорил Баллард.

Вода от таяния огромных ледников начала повышать уровень мировых океанов, говорит Баллард, что в свою очередь вызвало наводнения по всему миру.

Согласно теории, предложенной двумя ученых Колумбийского университета, соленое сейчас Черное море, когда-то было изолированным пресноводным озером в окружении сельскохозяйственных угодий, пока оно не было затоплено огромной стеной воды от переполнения Средиземного моря. Сила воды была в двести раз мощнее чем поток Ниагарского водопада и этот поток сметал все на своем пути.

Увлеченный идеей найти доказательства реальности событий описанных в Библии, Баллард и его команда решили провести расследование. "Мы начали исследование местности, что бы обнаружить следы, которые не мог не оставить Всемирный потоп".

Четыреста футов ниже поверхности земли, они обнаружили древнюю береговую линию и это реальное доказательство, что катастрофическое наводнение описанное в Библии, как "Всемирный потоп" - действительно произошло и озеро превратилось в Черное море, которое мы сейчас знаем.

По углеродному анализу почвы расположенной вдоль береговой линии, Баллард установил сроки катастрофического события, которые произошло около 7500 г. до н. Некоторые эксперты считают, что это то самое время, когда произошел потоп от которого спасался Ной на своем ковчеге.

"Это, вероятно, был очень плохой день для всех живущих в то время людей. Стена воды прорвалась и затопила всю эту местность с поселениями и городами, людьми и животными. она смела все, что попадалось на ее пути. 150.000 квадратных километров земли ушли под воду почти мгновенно.

Баллард не надеется, что он когда-нибудь сможет найти Ноев ковчег, но он может найти свидетельства и остатки поселений и городов того периода, когда по всему миру было все смыто огромной волной.

Представительная научная экспедиция во главе с известным подводным исследователем Робертом Баллардом, обнаружила затопленное древнее жилище на северном побережье Турции в районе города Синоп. На глубине 100 метров! Он и его команда заявили, что они планируют вернуться в Турцию летом следующего года для продолжения исследований.

Стоить отметить, что поиски следов "Всемирного потопа" предпринимались и раньше и существуют доказательства, что он действительно произошел. Так в 2007 году ученые Иркутского Государственного Университета и институтов Земной коры и Геохимии СО РАН выяснили, что в Забайкалье существуют следы катастрофического гидропрорыва. Изучив рельеф этой области на фотографиях, сделанных со спутников,ученые обнаружили, что в местности, расположенной к северо-западу от озера Барун-Торей, холмы, бугры и гряды, ложбины и озера в ложбинах ориентированы с северо-запада на юго-восток. Поскольку линейно-ориентированная система гряд и ложбин - это признак того, что когда-то здесь мчался поток воды, учеными был сделан вывод, что в минувшие времена здесь произошло крупное наводнение.

Ни с земли, ни с самолета такие вещи разглядеть нельзя, а вот с высоты "спутникового полета" стало возможным получить полную картину рельефа и увидеть, как географические структуры продолжаются до Харбина и Чанчуня в Китае, затем тянутся, слегка "поворачивая" на север.

У ученых нет единого мнения,как это произошло. Одни верят в постепенное повышение уровня воды, другие придерживаются модели внезапного, резкого затопления. Считается, что второй сценарий мог стать основой для легенд о Всемирном потопе, которые затем нашли отражение в библейских текстах.