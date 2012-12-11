Румынский физик советует провести 21 декабря в позитивном месте

Румынский физик Анку Динкэ рассказал в интервью изданию Clic о том, что же произойдёт на Земле 21.12.2012. По мнению учёного, в этот день "частота вибраций земли достигнет рекордного уровня", но Апокалипсиса как такового не будет. Но от того места, в котором в этот день будет находиться человек, будет зависеть как его жизнь изменится в дальнейшем - в положительную или отрицательную сторону.

Секрет так называемого конца света состоит в том, что 21 декабря 2012 года частота вибрации Земли достигнет рекордного уровня – 12,6 – 12,8 герц. Люди, которые смогут «настроиться» на эту частоту, выиграют в духовном плане.

Такое заявление сделал румынский физик Анку Динкэ, автор изобретений в сфере биологии, призер VI Московского международного салона инноваций и инвестиций 2006 года, сообщает РИА «Новый Регион» со ссылкой на румынское издание Clic. При этом румынский физик утверждает, что конца света не будет.

«Расслабьтесь, ешьте, выпивайте и гуляйте с семьей. Таким образом, вы отпразднуете самый красивый Апокалипсис», – советует он.

Между тем, как полагает румынский физик, увеличение частот вибрации нашей планеты может негативно отразиться на состоянии здоровья людей, подверженных таким климатическим колебаниям.

Физик составил примерную карту географических зон, которые защищены от влияния отрицательной энергии Земли.

По его мнению, очень важно, в каком месте находиться 21 декабря. Физик говорит, что в Румынии есть определенные области, которые находятся под влиянием отрицательной энергии, а другие, наоборот, охраняются «добрыми духами». В зависимости от того, где будет находиться человек в этот день, его жизнь изменится в лучшую или худшую сторону, полагает ученый.

«Было бы хорошо, если бы люди знали места, богатые положительной энергией. К счастью, в нашей стране очень хорошо в этом отношении, Румыния – единственная страна в мире со всеми формами рельефа на такой маленькой территории», – сказал он.

В 2011 году Динкэ получил высшую государственную премию за изобретение биолазера.

Напомним, 7 декабря в старинной церкви румынского города Брашова натолкнулись на «подтверждение апокалипсиса», который, согласно Большому Календарю майя, ожидает человечество 21 декабря. 14 фресок, написанные примерно в XVIII веке изображают процессы, которые сейчас можно увидеть в документальных фильмах, посвященных концу света. Фрески со сценами Судного дня нашли в часовне православной церкви Святого Николая, построенной в 1495 году.

Действия, которые изображает фреска под названием «Колесо мира», оставалась непонятной исследователем до тех пор, пока не появились разговоры о конце света в 2012 году и его возможных причинах. На фреске изображено вращение Земли вокруг Солнца, где Солнце, внутри которого находится равносторонний треугольник со «всевидящим оком», напоминающий известный масонский символ, направляет смертельные лучи в сторону Земли.

Несколько святых пытаются сдвинуть с места Землю, как будто они хотят перевернуть ее, что вызывает ассоциации с теорией смены магнитных полюсов нашей планеты.