Кристина Орбакайте крестила дочь в католической церкви

Вчера знаменитая российская певица Кристина Орбакайте крестила свою 9-месячную дочь Клаву в католической церкви. Это произошло в Москве, в приходе Римско-Католической церкви Святых апостолов Петра и Павла.

Церемонию по крещению малышки Клавы, как сообщают пользователи микроблога Twitter, провел сам глава Римско-католического прихода - католический священник - Игорь Ковалевский.

На крещение приехали бабушка Клавы Алла Пугачева (она же, как сообщают СМИ, стала ее крестной мамой) и Филипп Киркоров.

Напомним, что мужем Кристины Орбакайте является гражданин США Михаил Земцов. Интересно, что сам Михаил исповедует православную веру, однако против крещения дочки в католической церкви у него возражений не было.

Клавдия родилась 10 марта 2012 года в Майами (США). У Кристины, также есть старший сын Никита (21 мая 1991 года) и другой сын Дени (10 мая 1998 года).

МК

