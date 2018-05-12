Как проведут день 21 декабря известные украинцы?

Тема «конца света» по мере приближения к дате, указанной в календаре майя - 21 декабря 2012 года, – одна из самых обсуждаемых. Во всем мире всерьез говорят о том, как пережить последние времена. Кто-то уходит на этот период в отпуск, другие - запасаются солью и спичками, а некоторые даже пытаются на «конце света» заработать, предлагая в аренду подземные бункера, в которых якобы можно переждать грядущий апокалипсис.

Проект «УНИАН-Религии» поинтересовался у известных украинцев, как они планируют провести 21 декабря – день, в который якобы наступит «конец света».

Телеведущий ICTV Константин Стогний

"ВЫДЫХАЕМ" ПРЕДЫДУЩИЙ ДЕНЬ - ДЕНЬ МИЛИЦИИ"

На 22 декабря у нас запланирован студийный корпоратив. Так что 21 работаем и выходим в эфир. А также готовимся к корпоративу. Плюс "выдыхаем" предыдущий день. Надо же не забывать, что 20 декабря – День украинской милиции…

Художница Евгения Гапчинская

"РАБОТАЮ И НЕ ВЫХОЖУ ИЗ ДОМУ"

Как правило, в пятницу я покупаю продукты, занимаюсь киевской галереей и готовлюсь к тому, что в субботу и воскресенье работаю и не выхожу из дому.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко

"СПАСИТЕЛЬ ПРИЗЫВАЛ БЫТЬ ПОСТОЯННО ГОТОВЫМИ ПРЕДСТАТЬ ПРЕД БОГОМ"

К сожалению, ажиотаж вокруг «конца света» 21 декабря сего года – это, скорее, профанация таких важных вещей и понятий, как «конец мировой истории» и «второе пришествие Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».

Страшный Суд – это не экологическая катастрофа или парад планет. Второе Пришествие Христа и Страшный Суд будут, но вряд ли они запланированы на 21 декабря 2012 года, потому что Сам Господь говорил, что «о дне и часе том не знает никто. Даже ангелы на небесах». Потому спаситель призывал своих учеников жить так, чтобы быть постоянно готовыми предстать пред Богом.

А нам вместо этого, вместо размышлений над смыслом собственной жизни и мировой истории, предлагают развлекательное телевизионно-информационное шоу не без коммерческой составляющей. Что-то мне это напоминает сказку, где маленький шутник кричал: «Волки! Волки!», но когда пришли настоящие волки, люди оказались не готовыми. Также мне это напоминает известное произведение Николая Гоголя «Ревизор».

Певица, заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская

"ХОЧУ ИСПОВЕДАТЬСЯ И ПРИЧАСТИТЬСЯ"

Днем в этот день у меня будет концерт... Вот мама моя очень переживает. Она сейчас находится в Крыму и хочет, чтобы я прилетела к ней. Есть очень много разных сообщений в интернете, но очень хочется верить, что ничего не будет. Тем не менее, до этой даты я хочу исповедоваться и причаститься. И, конечно же, будем верить, что все будет хорошо.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов

"ПОСЛЕ 21 ДЕКАБРЯ К ТРАДИЦИОННЫМ КОНФЕССИЯМ ПОТЯНЕТСЯ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ"

21 декабря в этом году выпадает на пятницу, а пятница – это особый день для мусульман. В этот день, в полдень, мы собираемся в мечетях, слушаем проповеди имамов и совершаем обязательную молитву джума. Мы не верим, что в этот день начнется некий апокалипсис или «конец света». Однако массовую истерию, я думаю, заметят все. Поэтому свою пятничную проповедь перед собравшимися я постараюсь посвятить мусульманскому учению о Конце света, и в ходе проповеди обратить внимание верующих, на то, что нам ни в коем случае нельзя верить в подобные апокалиптические прогнозы. Ибо никто кроме Всевышнего Аллаха не знает времени его наступления.

А еще как муфтий я порекомендую имамам мечетей активнее проповедовать ислам среди людей после 21 декабря. Когда все убедятся, что «конец света» так и не состоялся, у людей будут некий шок и опустошение. В таких условиях разумное благое слово верующего о милости Всевышнего Бога и божественном учении о Судном Дне может помочь людям определиться в жизни, найти свою веру и свою опору и успокоиться. Нет худа без добра. Я думаю, после 21 декабря к традиционным древним конфессиям, к которым, несомненно, относится и Ислам, потянется больше людей, и меньше людей будут верить в эзотерику и шарлатанство.

Певица, народная артистка Украины, лауреат Государственной премии имени Т. Шевченко Нина Матвиенко

"БУДУ ПРОСТО ПЕТЬ"

21 декабря я буду держать пост. Кстати, именно в этот день меня пригласили на вечеринку, где я, естественно, есть не буду. Я буду просто петь, акапелла и вибрацией своего голоса уравновешивать ту энергию, которая будет поступать в эти дни на Землю. На следующий день, 22 декабря, я также буду в дороге. И также буду петь своим голосом без фонограммы для того, дабы выполнять свою миссию, как и мы все на этой земле. Я считаю, что если человек выполняет свою работу в совершенстве – то это уже миссия.

Председатель правления Института религиозной свободы Александр Заец



"ПОУЖИНАЕМ В СЕМЕЙНОМ КРУГУ"

21 декабря я буду на работе, потом – с семьей. Поужинаем в семейном кругу. Потом посмотрим какой-нибудь интересный, позитивный фильм, пообщаемся и будем готовиться к уик-энду. А в воскресенье пойдем на богослужение.

Спортсмен, обладатель титулов «Самый сильный человек Украины» и «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк

"ПОЙДУ НА ТРЕНИРОВКУ"

А какой это будет у нас день? Пятница? Проведу его, как обычно. Как всегда – отведу детей в школу, затем – на тренировку.

Певица, народная артистка Украины Татьяна Недельская

"КОНЕЦ СВЕТА" У КАЖДОГО СВОЙ"

Конец света, наверное, у кого-то был вчера, потому что для меня конец света – это потеря близких людей, потеря любви, потеря дружбы, разорванные отношения. Каждая моя ошибка в жизни – это уже был конец света. Поэтому конец света – один миг, когда все случится, - для меня это всего лишь какая-то басня, которой можно верить, а можно – нет.

Я думаю, если вы зададите этот вопрос кому-то, кто потерял близкого человека или еще что-то стоящее для него в этой жизни, он вам ответит, что конец света для него уже наступил, и он ничего не боится. Потому, знаете, конец света у каждого свой.

Я уверена, что 21 декабря мы будем сидеть далеко не в бункерах, а за столами, и будет у нас еще один повод отмечать теперь не только Новый год, но и "конец света". Надо верить всегда в лучшее, хорошее. Если Господь Бог решит, что это будет – значит будет. А в конец света именно 21 декабря я не верю. Я не имею права в него верить, потому что у меня трое маленьких детей.

Политолог Владимир Корнилов

"В КОНЦЕ НЕДЕЛИ ПОЗВОЛИМ СЕБЕ ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ПРАЗДНИК "КОНЕЦ СВЕТА""

21-е - это пятница, рабочий день. Так что проведем его, как и положено любой пятнице, в работе и в приятном ожидании выходных. Вечерком, как и положено сему славному дню, возможно, позволим отметить все сразу - и день рождения Брежнева, и день рождения Сталина, и день чекиста, и само собой новый славный праздник - "конец света". А спустя 13 дней и конец света по новому стилю, само собой, попразднуем!

Писатели и книгоиздатели Братья Капрановы

"«КОНЕЦ СВЕТА» - НА ПОЛЬЗУ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ"

Это кажется, пятница. По пятницам мы больше уделяем внимания творческим делам, нежели бизнесу. Значит, будем работать над музыкой к стихам Сергея Татчина, поскольку после «конца света» планируем сделать программу в стиле «кобза-рэп» и издать его книгу. Еще, наверное, поработаем над комиксом по истории Украины. Разумеется, если в последний момент не стрельнет в голову какая-нибудь суперидея – использовать информационный вирус «конец света» на пользу украинской литературе.

Народный депутат Украины Василий Горбаль

"ПОЗДРАВЛЮ ДРУГА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ"

Обычный день, пятница. Если будут пробки, пораньше поеду домой… Да, еще поздравлю друга Михаила Саакашвили с Днем Рождения.

Скульптор Олег Пинчук

"Я ПОМНЮ, СКОЛЬКО ЗА МОЮ ЖИЗНЬ БЫЛО ВОТ ТАКИХ ВОТ «КОНЦОВ СВЕТА»"

Как всегда, я должен встать, сделать физкультуру. Принять душ, просмотреть почту, поработать, позавтракать, пообедать – то есть будет обычный, нормальный день. Во все эти пророчества я не верю в принципе. Потому что я помню, сколько за мою жизнь было вот таких вот разных «концов света». Когда я учился в Швейцарии, там один человек начал проповедовать «конец света». Особенно меня поразило то, что адепты той секты, 54 человека, жившие в Швейцарии и Канаде. В один день покончили жизнь самоубийством.

С того времени прошло уже 20 лет, то есть для них наступил конец света, а мир и дальше развивался, изменялось качество жизни, жить стало интереснее. И, к сожалению, они находились под влиянием той идеологии, и теперь их нет…

Я не верю, что 21 декабря произойдет нечто кардинальное. Кардинально у всего земного происходит конец света. А есть жизнь вечная, и нужно стремиться своими действиями и поступками после жизни земной достойно перейти в другой мир.

Беседовали Ярослава Парака и Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».

