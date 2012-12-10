В Польше вандал плеснул краской на Ченстоховскую икону Божией Матери

В Польше 9 декабря был совершен акт вандализма против главной религиозной святыни страны - Ченстоховской иконы Божией Матери. 58-летний мужчина бросил несколько банок с черной краской в образ, почитаемый католиками и православными. Вандал арестован. Мотивы, которыми он руководствовался, пока не известны, сообщает ИТАР-ТАСС.

Святыня хранится в католическом монастыре Ясна Гура, расположенном в городе Ченстохова на юге Польши. В сообщении, размещенном на сайте обители, говорится, что "икона, закрытая защитным стеклом, не пострадала".

Первые исторические упоминания о Ченстоховской иконе относятся к XIII веку, тогда она находилась во владениях православного Галицко-Волынского князя Льва Даниловича. После завоевания западнорусских земель Польшей в 1382 году икона была перенесена в монастырь Ясна Гура.

Поскольку от времени лики Богоматери и Младенца Христа на образе потемнели, икону часто называют Черной Мадонной. Её образ почитается как чудотворный и привлекает ежегодно многие тысячи католических и православных паломников.