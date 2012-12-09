Гипермаркеты Рима обустроят молитвенными уголками

Римская епархия намерена создать костелы и часовни при крупных коммерческих центрах. Об этом сообщил о. прелат Либерия Андреата, руководитель одного из отделов Римского викариата.

"Церковь должна всегда присутствовать в местах, где встречает человека", - сказал священник.

По его словам, сооружение храмов внутри коммерческих центров является вежливой формой "протеста" против цивилизации консомизма. Храмы станут выражением молчаливого, скромного, но конкретного присутствия христианской веры.

По мнению священника, должен происходить диалог Церкви с миром бизнеса, даже если это может привести к конфликту с работодателями и владельцами торговых точек.

"Послание Иисуса выступает против консомизма, но это не послание насилия, а мира", - отметил священник.

Сatholicnews