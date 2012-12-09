В Москве закрылся III Славянский форум искусств «Золотой витязь»

В Москве 7 декабря 2012 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась церемония закрытия III Славянского форума искусств «Золотой витязь».

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участников форума приветствовал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Обращаясь к собравшимся, архипастырь сказал:

«Славянский форум искусств "Золотой витязь" проходит уже не в первый раз. Он начинался с одноименного кинофестиваля, которому исполнилось уже 20 лет. За это время он вырос в масштабный международный форум, который объединяет деятелей кино, живописи, музыки и других видов искусств.

Форум находится под особым покровительством Русской Православной Церкви. Между миром Церкви и миром искусства нет непреодолимых границ.

Создатели и организаторы этого форума хорошо это понимают. Неслучайно так много произведений искусства сегодня посвящены теме веры, религии, которая никому не навязывается, но предлагается людям в качестве ориентира».

В связи с 20-летием создания Международный кинофорум славянских православных народов «Золотой витязь» удостоен Патриаршей грамоты.

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