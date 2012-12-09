This Land is Mine. История Земли обетованной от еврейской карикатуристки

This Land is Mine с субтитрами на русском языке. ВИДЕО

Ссылка на оригинал и объяснения по поводу каждого персонажа.

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43-летняя американская художница, карикатуристка и мультипликатор Нина Палей выложила в интернет анимационный фильм, представляющий собой краткую историю сражений за Землю Обетованную, сообщает JSSnews.

Фильм, продолжительность которого 3 минуты 32 секунды, носит название "Это моя земля" (This land is mine). Это название позаимствовано Ниной Палей из одноименной песни Эрнеста Голда и Пета Буна, ставшей лейтмотивом фильма "Исход" (Exodus) Отто Премингера. Пока голос Энди Уильямса выводит слова о "земле любви, желанном крае", нарисованные персонажи безжалостно убивают друг друга.

На сайте Палей размещена таблица "Кто кем убит?", с помощью которой зрителю предлагается сориентироваться в истории Земли Обетованной. Например, "пещерный человек", первым поселившийся на территории "Израиля-земли Ханаанской-Леванта", был убит "древним ханаанином", который, в свою очередь, пал от руки египтянина.

Затем ассирийцы атаковали сынов Израилевых (изображенных Ниной в виде детей), вавилоняне разрушили Храм, но тут появился Александр Македонский, "завоеватель всего". Кроме того, особое внимание уделено "еврейскому священнику, который не воевал" и маккавеям, "которые изобрели Хануку".

На третьей минуте мультфильма "на сцену" выходят британцы, палестинцы, сионисты, Организация освобождения Палестины, ХАМАС и "Хизбалла", а также государство Израиль и террористы. В последнем кадре кровавого "мультика" к небесам взмывает "ангел смерти", "герой Ветхого Завета и настоящего времени".

В своем блоге Нина Палей отмечает, что эпизод "Это моя земля" (This land is mine) задуман ею как финальная часть будущего полнометражного фильма "Седер-мазохизм" (Seder-Masochism). В настоящее время этот эпизод является единственным законченным фрагментом задуманного фильма.

Нина Палей родилась в штате Иллинойс, в семье американских евреев Хирама и Джейн Палей. Свой первый анимационный фильм она сделала в 13 лет. С тех пор Нина неоднократно получала награды и призы за свои неоднозначные, ироничные, а иногда и скандальные, "мультики" и комиксы.

В 2008 году Нина выпустила свой самый известный фильм "Сита поет блюз". В картине два основных персонажа: индийская принцесса Сита, жена Рамы из эпоса "Рамаяна", и художница Нина, бойфренд которой бросил ее, отправившись в Индию. В остроумной и музыкальной мелодраме использованы сразу четыре анимационные техники.

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Первобытный человек: Эта земля моя, Бог дал эту землю...

Хананей: ...мне. Это дивная и древняя земля...

Египтянин: ...для меня. И когда утреннее солнце...

Ассириец: ...раскрывает ее холмы и равнины.

Израильтянин: Тогда я вижу землю, где дети могут бегать свободно.

Вавилонянин: Так возьми мою руку...

Македонский: ...и иди по этой земле со мной.

Грек: И иди по этой прекрасной земле...

Потомок Птолемея: ...со мной.

Селевкид: Хотя я всего лишь человек...

Еврейский священник: ...когда ты со мной. С Божьей помощью, я знаю, что могу...

Римлянин: ...быть сильным.

(Сменяют друг друга византийцы, арабы, крестоносцы, мамелюки, турки, опять арабы...)

Британец: Хотя я всего лишь человек, когда ты со мной...

Палестинцы и евреи: с Божьей помощью, я знаю, что могу быть сильным.

Хамас и Хезболла: Чтобы сделать эту землю нашим домом.

Израильский солдат: Если я должен бороться, я буду бороться...

Террористы/Борцы за свободу: ...чтобы сделать эту землю нашей.

Все вместе, хором: Пока я не умру...

Смерть, под аккомпанемент ядерных взрывов: ...эта земля моя!