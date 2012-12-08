Прокуратура проверяет Эрмитаж на предмет экстремизма

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в Государственном Эрмитаже в связи с жалобами горожан на признаки экстремизма в экспозиции современных британских художников братьев Чепмен.

Выставка "Джейк и Динос Чепмены. Конец веселья" открылась в музее 20 октября.

Центральная работа выставки "Самонаслаждение зверством" представляет собой "трехмерный коллаж, составленный из миниатюрных пластмассовых фигурок, помещенных в девять стеклянных витрин". Сверху витрина, где "развернут единый ландшафт ада", похожа на свастику, внутрь нее помещены фигурки нацистов, которые "неустанно убивают друг друга".

Как сообщила Русской службе Би-би-си представитель пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга Марина Николаева, в надзорный орган поступило 114 жалоб от недовольных граждан.

По мнению заявителей, "выставка оскорбляет чувства православных верующих, содержит действия, направленные на унижение достоинства граждан, исповедующих христианство, и тем самым направлена на возбуждение ненависти и вражды".

В пятницу вечером проверка в помещении Эрмитажа продолжалась.

"Результаты, ориентировочно, станут известны 12 декабря", - сообщила Марина Николаева.