Ученые убеждают - лица, которые исповедуются, делают больше добра

Исследователи из Роял Хелоувей в Лондоне и ученые из Оксфордского университета утверждают, что прощение грехов и избавление от чувства вины, это причины, по которым люди более склонны делать добрые дела, сообщает Сatholicnews со ссылкой на Іnfo.wiara.

Ранее психологи считали, что активнее делает добро человек, испытывающий сильное чувство вины. Некоторые откровенно сомневался в важности таинства покаяния и примирения, и предполагали, что признание грехов на исповеди может быть в какой-то мере вредным и лишать людей щедрости относительно других.

Эти теории склонили доктора Райана МакКея из Роял Хелоувей в Лондоне провести тщательное исследование. Команда психологов под руководством доктора МакКея попросила группу католиков дать ответы на вопросы, среди которых были, к примеру, верят ли они в Божий суд над человеком. Каждый из респондентов также должен был подумать о грехе, который совершил в прошлом, и ответить, что испытывает к нему сейчас. Респонденты также ответили на вопрос о том, признали ли они этот грех на исповеди, и как себя чувствуют после того, как получили отпущение грехов. В следующей части исследования респондентов просили определить уровень жертвенности. Оказалось, что тот, кто признал свой грех на исповеди, имеет щедрое сердце и... кошелек.

Кшиштоф Матушевский, бывший модератор Центра духовности Катовицькой Архиепархии подчеркивает, что прощение грехов связано с психологическими ощущениями облегчения, а это увеличивает склонность к спонтанным действиям.

- Следует помнить, что исповедь - это значительно больше, чем психология. Она происходит не только в физической плоскости, но, прежде всего, силой благодати, - добавляет он.

- Человек, который пережил прощение грехов, обладает чувством благодарности. Это повышает его мотивацию и желание помогать другим, - говорит о. Матушевский.